ഐഫോൺ വാടകയ്ക്കെടുക്കാം, വർഷംതോറും പുതിയ മോഡലുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാം; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ആപ്പിൾ
ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ, മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച് എന്നീ ഉത്പന്നങ്ങൾ ആപ്പിൾ അപ്ഗ്രേഡ് പ്ലാനിന് കീഴിൽ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ ലഭ്യമാവും. നിലവിൽ യുഎസിൽ മാത്രമാണ് പദ്ധതി ലഭ്യമാവുക.
Published : July 29, 2026 at 1:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാവുന്ന പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. 'ആപ്പിൾ അപ്ഗ്രേഡ്' പ്ലാൻ എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തുക നൽകി ആപ്പിൾ ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനുപകരം വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്ലാനാണ് തയ്യാറാകുന്നത്.
ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ, മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച് എന്നീ ഉത്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഇത്. യുഎസിലെ ഓൺലൈൻ, റീട്ടെയിൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ അപ്ഗ്രേഡ് പ്ലാൻ ലഭ്യമാകും. പ്രാരംഭ ചെലവ് കുറയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, കാലാവധിക്ക് ശേഷം ഉപകരണം സ്വന്തമാക്കുകയോ തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ വലിയ തുക കാരണം ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ പദ്ധതി ഗുണം ചെയ്തേക്കും.
മെമ്മറി ക്ഷാമം ആപ്പിളിനെയും ബാധിച്ചു
ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിച്ച് വരികയാണ്. ഡാറ്റ സെന്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൻതോതിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. വൈകിയാണെങ്കിലും വില വർധനവ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'ആപ്പിൾ അപ്ഗ്രേഡ്' പ്ലാനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
കഴിഞ്ഞ മാസം മാക്ബുക്, ഐപാഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഐഫോണുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ച് മോഡലുകൾ, എയർപോഡുകൾ എന്നിവയെ വില വർധനവ് ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഐഫോണിന്റെ വില ജപ്പാനിൽ വർധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിന് വില വർധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. ആപ്പിൾ ഉത്പ്പന്നങ്ങളെയും വില വർധനവ് ബാധിച്ചതായി കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനാൽ വില വർധനവ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് മുമ്പ് സമ്മതിച്ചു. ഇത് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വൈകാതെ വർധിക്കും.
ഇത് ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വീണ്ടും ഉയർത്തും. സാധാരണക്കാർക്ക് ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന സ്വപ്നം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതാവും. വില വർധനവ് അധികം ബാധിക്കാതെ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് പ്രീമിയം അനുഭവം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ആപ്പിൾ പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിലവർധനവ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങിയതിനാൽ ആപ്പിൾ വരും മാസങ്ങളിൽ തന്നെ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാത്രമല്ല, നിലവിൽ യുഎസ് വിപണിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലും പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
'ആപ്പിൾ അപ്ഗ്രേഡ്' പ്ലാനിനെ കുറിച്ച്
പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആദ്യം ഉത്പന്നം കയ്യിൽ കിട്ടും. പിന്നീട് തവണകളായി പണമടച്ചാൽ മതി. ഹ്രസ്വകാല ധനസഹായവും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന ഫിൻടെക് കമ്പനിയായ ക്ലാർണയുമായി ചേർന്നാണ് ആപ്പിൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ഉത്പന്നം നൽകാൻ കമ്പനി അംഗീകാരം നൽകും. പിന്നീട് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഉപകരണം സ്വീകരിക്കാം.
കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ തലമുറ മോഡലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും, ഒരൊറ്റ പേയ്മെന്റിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാനും അവസരമുണ്ട്.
ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ യുഎസിൽ എത്ര രൂപ നൽകണം?
പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഐഫോണുകൾക്കും ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾക്കും 12 അല്ലെങ്കിൽ 24 മാസത്തെ കാലാവധി ലഭിക്കും. മാക്ബുക്കിനും ഐപാഡിനും 24 അല്ലെങ്കിൽ 36 മാസത്തെ ലീസും ലഭിക്കും. വാടക തുക ചുവടെ നൽകുന്നു:
- ഐഫോൺ 17e: പ്രതിമാസം $17.99 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു
- ഐഫോൺ 17: പ്രതിമാസം $22.99 മുതൽ
- ഐഫോൺ എയർ: പ്രതിമാസം $28.99 മുതൽ
- ഐഫോൺ 17 പ്രോ: പ്രതിമാസം $31.99 മുതൽ
- ഐഫോൺ മിനി: പ്രതിമാസം $11.99 മുതൽ
- ഐപാഡ് എയർ: പ്രതിമാസം $15.99 മുതൽ
- ഐപാഡ് പ്രോ: പ്രതിമാസം $24.99 മുതൽ
- ഐപാഡ് വാച്ച് സീരിസ് 11: പ്രതിമാസം $11.99 മുതൽ
- ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 3: പ്രതിമാസം $24.99 മുതൽ
- മാക്ബുക്ക് എയർ: പ്രതിമാസം $24.99 മുതൽ
- മാക്ബുക്ക് പ്രോ: പ്രതിമാസം $38.99 മുതൽ
Apple Upgrade പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുമ്പോൾ, Apple Trade In വഴി നിലവിലുള്ള ഉപകരണത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രതിമാസ വാടക തുക കുറയ്ക്കാനാകും.