ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' വിപണിയിൽ
ഐഫോൺ ഡ്യുവോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം അതിൻ്റെ രൂപകൽപനയും ഡിസ്പ്ലേയുമാണ്. സാധാരണ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫോണുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാസ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനാണ് ഇതിനുള്ളത്
Published : September 10, 2026 at 6:15 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെ പുറത്തിറക്കി. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ എത്തുന്ന ഫോണിൽ ടിഎസ്എംസിയുടെ രണ്ട് നാനോമീറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ എ20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐഫോൺ ഡ്യുവോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം അതിൻ്റെ രൂപകൽപനയും ഡിസ്പ്ലേയുമാണ്. സാധാരണ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫോണുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാസ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇത് ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു. 7.6 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന എക്സ്ഡിആർ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഫോണിനുള്ളത്.
ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ 6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിനേക്കാൾ 80 ശതമാനം വലുതാണിത്. ഫോൺ തുറക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ മടക്കുകൾ കാണാതിരിക്കാൻ കസ്റ്റം നാനോ ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 5.4 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന എക്സ്ഡിആർ ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയും ഫോണിലുണ്ട്. ഇതിനും ഫോണിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിനും സെറാമിക് ഷീൽഡ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ സാംസങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ ഫോൾഡബിൾ രംഗത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആപ്പിളും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ശക്തമായ ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്.
രണ്ട് നാനോമീറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമിച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എ20 പ്രോ പ്രൊസസറാണ് ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്. ആറ് കോറുകളുള്ള ഈ സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പിന് എ19 പ്രോ ചിപ്സെറ്റിനേക്കാൾ 20 ശതമാനം വേഗം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
രണ്ട് ടിബി വരെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളും ഫോണിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്ത ഐഒഎസ് 27 ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച മൾട്ടിടാസ്കിങ്ങിനായി സ്പ്ലിറ്റ് വ്യൂ, എളുപ്പത്തിലുള്ള ആപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം നൽകുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഐഒഎസ് 27 സമ്മാനിക്കുക.
മികച്ച കാമറ സംവിധാനമാണ് ഫോണിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. 48 മെഗാപിക്സൽ ഫ്യൂഷൻ പ്രൈമറി കാമറയും 48 മെഗാപിക്സൽ ഫ്യൂഷൻ അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ കാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. സെക്കൻഡിൽ 120 ഫ്രെയിമിൽ ഫോർകെ റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 12 മെഗാപിക്സൽ സെൻ്റർ സ്റ്റേജ് കാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മാഗ്സേഫ് വയർലസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ഫോണിൽ മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നർ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 31 മണിക്കൂർ വരെയും ഔട്ടർ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 44 മണിക്കൂർ വരെയും വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കും. രണ്ട് സ്ക്രീനുകളും ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കും. വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിലയും ലഭ്യതയും
നാല് സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റുകളിലാണ് ഐഫോൺ ഡ്യുവോ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 256 ജിബി വേരിയൻ്റിന് 2.99 ലക്ഷം രൂപയും 512 ജിബി മോഡലിന് 3.24 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ഒരു ടിബി വേരിയൻ്റിന് 3.74 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് ടിബി മോഡലിന് 4.49 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. സ്റ്റാർ വൈറ്റ്, നൈറ്റ് സ്കൈ എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.
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2026 ഒക്ടോബർ 16ന് വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ആപ്പിൾ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മോഡൽ കൂടിയാണിത്.
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