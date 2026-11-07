ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഇനി 'ഐഫോൺ ഡുവോ' വിപ്ലവം: ഫോൾഡബിൾ ഫോണിനായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പുകൾ തയ്യാർ
ഫോണിന് അനുയോജ്യമായ ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 19 നഗരങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
Published : November 7, 2026 at 5:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ ഐഫോൺ ഡുവോ അടുത്തിടെയാണ് വിപണിയിലെത്തിയത്. പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്പുകൾ കമ്പനി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഫോണിലെ സ്ക്രീൻ വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പർമാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ആപ്പിൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മാക് റൂമേർസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, ഡെവലപ്പർമാർ ഐഫോൺ ഡുവോയെ എത്ര വേഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് അതിശയകരമാണെന്ന് ആപ്പിൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൂസൻ പ്രെസ്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഐഫോൺ ഡുവോയ്ക്കായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പുകൾ ഇതിനകം ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണെന്നും, എണ്ണം ദിവസവും കൂടിവരികയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഐഫോൺ ഡുവോ വിപണിയിലെത്തിയത്. ഫോണിന് അനുയോജ്യമായ ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 19 നഗരങ്ങളിൽ കമ്പനി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഡെവലപ്പർമാർ പങ്കെടുക്കുകയും ഫോൺ നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പുകൾ ഐഫോൺ ഡുവോയ്ക്കായി ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണെന്നും, ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ ആപ്പുകൾ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നെന്നും സൂസൻ പ്രെസ്കോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
iOS 27.1 SDK അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ലക്ഷം ആപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഫോണിന്റെ ഉൾവശത്തെയും പുറംവശത്തെയും സ്ക്രീനുകളിൽ പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ മുകളിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ആപ്പുകളുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ പേജിൽ 'Made for iPhone Duo' എന്ന ബാഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് അവയെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ലഭ്യമായ ആപ്പുകൾ
പ്രശസ്തമായ പല ആപ്പുകളും അടുത്തിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ, വൺനോട്ട്, പവർപോയിന്റ്, വേർഡ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ എറ്റ്സി, ഗുഡ്നോട്ട്സ്, ഹാലൈഡ് മാർക്ക് III, എൻബിഎ, എൻഎച്ച്എൽ, സൂം എന്നിവയും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ, ഫന്റാസ്റ്റിക്കൽ, ഫ്ലൈറ്റി, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, എംഎൽബി, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, സ്മാർട്ട്ജിം, വാട്സാപ്പ്, യൂട്യൂബ് എന്നിവയും ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഒട്ടനവധി ആപ്പുകൾ കമ്പനി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആപ്പിൾ പെൻസിൽ പിന്തുണ
iOS 27.2-ൽ ആപ്പിൾ പെൻസിൽ (USB-C) പിന്തുണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് Procreate Pocket-ൽ വരയ്ക്കാനും, Apple Notes, Fineliner, TypeDraw എന്നിവയിൽ കുറിപ്പുകൾ എഴുതാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, Preview പോലുള്ള ആപ്പുകളിൽ ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്കായി ഇനിയും തയ്യാറാകാത്ത ആപ്പുകൾ
ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആപ്പുകളുണ്ട്. അവയിൽ പലതും ഇതുവരെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
എഎംസി തിയറ്റേഴ്സ്, ആമസോൺ ഫയർ ടിവി, ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ, ബെസ്റ്റ് ബൈ, ബ്ലൂസ്കൈ, ഡെൽറ്റ, ഡോർഡാഷ്, ഡുവോലിംഗോ, ഫാൻഡാംഗോ, ഫെഡ്എക്സ്, ഗുഡ്റീഡ്സ്, ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്, ഗൂഗിൾ ഹോം, ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ്, ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ്, ഗ്രബ്ഹബ്, ജെറ്റ്ബ്ലൂ, ലിബ്ബി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓതന്റിക്കേറ്റർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീമുകൾ, എംടിഎ, നൈക്ക്, പേപാൽ, പിക്ചർദിസ്, റിംഗ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, സ്പെക്ട്രം ടിവി, സ്റ്റാർബക്സ്, സ്റ്റീം, ഉബർ ഈറ്റ്സ്, യുപിഎസ്, യുഎസ്പിഎസ്, വെൻമോ, വെരിസോൺ, വെൽസ് ഫാർഗോ, ഹോൾ ഫുഡ്സ്, യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്.
പ്രത്യേകം ആപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണോ?
ആപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. സാധാരണ SwiftUI, UIKit ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ, അധിക മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഫോൾഡബിളിന്റെ രണ്ട് സ്ക്രീനുകളിലും പ്രവർത്തിക്കും. കൺട്രോളുകൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിലേക്ക് മാറുകയും, ഉൾവശത്തെ സ്ക്രീനിൽ മൾട്ടി-കോളംസൗകര്യം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, വ്യത്യസ്ത ലേഔട്ടുകൾക്കും സ്ക്രീൻ പൊസിഷനുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആപ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ പുതിയ API-കൾ ഡെവലപ്പർമാരെ സഹായിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഓൺലൈൻ ഫോറങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.
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