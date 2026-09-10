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ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

ഐഫോൺ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ പ്രോ മോഡലുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. കാമറ സംവിധാനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്

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iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max feature the most advanced camera Apple has ever made and deliver massive leaps in battery life and performance (IANS))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 6:36 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. മുൻ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17 പ്രോ സീരീസിനേക്കാൾ മികച്ച മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഐഫോൺ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ പ്രോ മോഡലുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. കാമറ സംവിധാനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മികച്ച സേവനങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻ്റായ സിരിയും ഫോണിലുണ്ട്. ഐഒഎസ് 27 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ആപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളും പുതിയ സിരി എഐയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രൂപകൽപനയും ഡിസ്പ്ലേയും
അലുമിനിയം യൂണിബോഡി ഡിസൈനിലാണ് ഫോണുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോഡിയുടെ അതേ നിറത്തിലുള്ള ഫ്രെയിമുകളും ഇതിനുണ്ട്. പ്രൊമോഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഓൾവേയ്സ് ഓൺ മോഡുമുള്ള സൂപ്പർ റെറ്റിന എക്സ്ഡിആർ ഒഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഫോണുകൾക്കുള്ളത്. ഐഫോൺ 18 പ്രോയ്ക്ക് 6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിന് 6.9 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുമാണുള്ളത്. ടിഎസ്എംസിയുടെ രണ്ട് നാനോമീറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമിച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എ20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ് രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും കരുത്തേകുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ആപ്പിൾ ഡ്യുവോയിലും ഇതേ പ്രൊസസറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാമറയും ബാറ്ററിയും
മികച്ച കാമറ സംവിധാനമാണ് ഫോണുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചറുള്ള 48 മെഗാപിക്സൽ ഫ്യൂഷൻ പ്രൈമറി സെൻസർ, 48 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് കാമറ, 48 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ കാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി മുൻവശത്ത് ഓട്ടോഫോക്കസും സെൻ്റർ സ്റ്റേജ് പിന്തുണയുമുള്ള 18 മെഗാപിക്സൽ സെൻസറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ 43 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്കും 29 മണിക്കൂർ വരെ സാധാരണ ഉപയോഗവും സാധ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വേഗത്തിലുള്ള വയേർഡ് ചാർജിങ് വഴി ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡൽ വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

വിലയും ലഭ്യതയും
നാല് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഐഫോൺ 18 പ്രോ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 256 ജിബി വേരിയൻ്റിന് 1.64 ലക്ഷം രൂപയും 512 ജിബി മോഡലിന് 1.89 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ഒരു ടിബി വേരിയൻ്റിന് 2.39 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് ടിബി മോഡലിന് 3.14 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സും ഇതേ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 256 ജിബി വേരിയൻ്റിന് 1.79 ലക്ഷം രൂപയും 512 ജിബി മോഡലിന് 2.04 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ഒരു ടിബി വേരിയൻ്റിന് 2.54 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് ടിബി മോഡലിന് 3.29 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ബർഗണ്ടി, ഗ്ലേസിയർ, സിൽവർ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നാല് നിറങ്ങളിൽ പ്രോ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാകും.

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2026 സെപ്റ്റംബർ 12ന് വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോണുകൾ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യാം. സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും. പുതിയ ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകൾക്കായി സിലിക്കൺ, ടെക് വോവൻ കേസുകൾ, ക്രോസ്ബോഡി സ്ട്രാപ്പുകൾ, ഫൈൻ വോവൻ വാലറ്റുകൾ, റിസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ആക്സസറികൾ എന്നിവയും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുതിയ മോഡലുകൾ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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