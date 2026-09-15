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പുതുക്കിയ സിരി മുതൽ പുതിയ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾ വരെ: iOS 27 അപ്‌ഡേറ്റ് എത്തി, ഏതൊക്കെ ഐഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാവും?

രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ SE മുതലുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളെയും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ iOS 27 അപ്‌ഡേറ്റ്. ഇതിൽ പുതുതലമുറ ആപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ്, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളുണ്ട്.

IPHONE 18 PRO IOS 27 FEATURES ഐഒഎസ് 27 അപ്‌ഡേറ്റ് IOS 27 ELIGIBLE IPHONES
iOS 27 is now rolling out as an OTA update via the Settings app. (Image credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 4:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ iOS 27 അപ്‌ഡേറ്റ് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. അടുത്ത തലമുറ ആപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളുമായെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ SE മുതൽ ഐഫോൺ 18 സീരിസ് വരെയുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളിലും ഇനി മുതൽ ലഭ്യമാകും. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസും നവീകരിച്ച സിരിയും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്‍റർഫേസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളോടെയാണ് iOS 27 ലഭ്യമാവുക.

വ്യക്തിഗത സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈനംദിന ആപ്പുകളിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷതയാണ്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സിരി എഐ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഭാഷണപരവും അറിവുള്ളതുമായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നടന്ന വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിൽ(WWDC 2026) പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല.

പരീക്ഷണത്തിനായി ഡെവലപ്പർമാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബീറ്റ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചിലാണ് കമ്പനി ഏറ്റവും പുതിയ ഒഎസ് പതിപ്പ് സെ്പ്‌റ്റംബർ 14 മുതൽ ലഭ്യമാവുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഏതൊക്കെ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

iOS 27: സവിശേഷതകൾ

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസും നവീകരിച്ച സിരിയും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്‍റർഫേസും മെച്ചപ്പെട്ട ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്‍റർഫേസും ഉൾപ്പെടെ iOS 27-ൽ ലഭിക്കും. iOS 27, macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രധാനമായും എഐ അധിഷ്‌ഠിത സിരിയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനൈ AI മോഡലുകളുടെയും സിരിയുടെയും സംയോജനം ഉപയോക്താക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇത് വേറിട്ട എഐ അനുഭവം നൽകും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സിരി മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനും പഴയ ചാറ്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

അധിക പാരന്‍റൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫീച്ചറും ഇതിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു. ലിക്വിഡ് ഡിസൈൻ ഇന്‍റർഫേസിലും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനായി Ask to Browser സവിശേഷതയും iOS 27 കൊണ്ടുവരുന്നു. ആപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായും ധാരാളം അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്‌ബാക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ഇന്‍റർഫേസും പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈനംദിന ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുന്ന അപ്‌ഗ്രേഡുകളും iOS 27ൽ ലഭിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക അഭ്യർത്ഥനകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ച് മികച്ച റിസൾട്ട് നൽകുന്നതിനും iOS 27ൽ ലഭിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് അവസരമൊരുക്കുന്നു.

എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?

അനുയോജ്യമായ ഐഫോണുകളിൽ ഓവർ-ദി-എയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകും. ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിൽ Settings > General > Software Update എന്ന ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. iOS 27 update ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

iOS 27 പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഐഫോണുകൾ
ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസ് മുതൽ ഐഫോൺ 11, ഐഫോൺ SE രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ വരെയുള്ള ഐഫോണുകളിൽ iOS 27 ലഭ്യമാവും. നിലവിലുള്ള iOS 26-നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണിനും iOS 27 പിന്തുണ ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഹാർഡ്‌വെയർ പരിമിതികൾ കാരണം iOS 27ന്‍റെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പഴയ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോൺ 14 സീരിസ്, ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 15 പ്ലസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളിൽ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ലഭ്യമാകില്ല. iOS 27 ലഭിക്കുന്ന ഐഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 17 പ്രോ
  • ഐഫോൺ ഡ്യുവോ
  • ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 17 പ്രോ
  • ഐഫോൺ എയർ
  • ഐഫോൺ 17
  • ഐഫോൺ 17 ഇ
  • ഐഫോൺ 16 ഇ
  • ഐഫോൺ 16
  • ഐഫോൺ 16 പ്ലസ്
  • ഐഫോൺ 16 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 15
  • ഐഫോൺ 15 പ്ലസ്
  • ഐഫോൺ 15 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 14
  • ഐഫോൺ 14 പ്ലസ്
  • ഐഫോൺ 14 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 14 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 13
  • ഐഫോൺ 13 മിനി
  • ഐഫോൺ 13 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 12
  • ഐഫോൺ 12 മിനി
  • ഐഫോൺ 12 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 11
  • ഐഫോൺ 11 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 11 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ എസ്ഇ (രണ്ടാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ള മോഡലുകളും)

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TAGGED:

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