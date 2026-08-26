ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ രണ്ട് ചിപ്സെറ്റുകൾ; എഐയുടെ സഹായത്തോടെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി എം6, എം5 അൾട്രാ
രണ്ടും ചിപ്പുകൾക്കും ശക്തമായ ദൈനംദിന പ്രകടനവും വേഗത്തിലുള്ള ഉപകരണത്തിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : August 26, 2026 at 2:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ പുതിയ രണ്ട് ചിപ്സെറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കി. എം6, എം5 അൾട്രാ എന്നിവയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ രണ്ട് ചിപ്സെറ്റുകൾ. ഇതുവരെയുള്ള മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രകടനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. എം6 ചിപ്പ് പുതിയ മാക് മിനിക്ക് ശക്തി പകരുന്നു. എം5 അൾട്രാ പുതിയ മാക് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ ദൈനംദിന പ്രകടനം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും (എഐ) എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2-നാനോമീറ്റർ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസറാണ് എം6. ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ ചിപ്പ് പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. എം5 ചിപ്സെറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ 12-കോർ പ്രോസസർ, 12-കോർ ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ്, എഐ ടാസ്ക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ ഡ്യുവൽ 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ ചിപ്പിന് സെക്കൻഡിൽ 170 ജിബി വരെ മെമ്മറി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ആപ്പിൾ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം, ആപ്പിളിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രോസസർ എന്നാണ് എം5 അൾട്രയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ അൾട്രാഫ്യൂഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഡ്യുവൽ-ഡൈ എം5 മാക്സ് ചിപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ക്വാഡ്-ഡൈ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള ആപ്പിൾ സിലിക്കൺ ചിപ്പിൻനിന്നും ഇത് ആദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം.
ഈ രൂപകൽപ്പനയുടെ സഹായത്തോടെ, എം5 അൾട്രയ്ക്ക് 36 പ്രോസസർ കോറുകൾ, 80 ഗ്രാഫിക്സ് കോറുകൾ, സെക്കൻഡിൽ 1.2TB മെമ്മറി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്നിവവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ഇത് ആപ്പിൾ മുൻ ടോപ്പ് ചിപ്പായ എം3 അൾട്രയേക്കാൾ 50 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു.
എം6: ദൈനംദിന ഉപയോക്താക്കൾക്കും എഐ പ്രേമികൾക്കും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത്
ദൈനംദിന ഉപഭോക്താക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ ഡെവലപ്പർമാർ, ബിസിനസുകൾ വരെയുള്ള വിശാലമായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ് ആപ്പിൾ എം6. സൂപ്പർ കോറുകൾ, പെർഫോമൻസ് കോറുകൾ, എഫിഷ്യൻസി കോറുകൾ എന്നിവയാൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ സിപിയു ഡിസൈൻ, ഇതുവരെയുള്ള ഏതൊരു ആപ്പിൾ ചിപ്പിലും ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സിംഗിൾ-കോർ വേഗത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വേഗത്തിലുള്ള മൾട്ടി-കോർ പ്രകടനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മുൻ പതിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എം6-ൻ്റെ ഡ്യുവൽ 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ പീക്ക് എഐ പ്രോസസിങ് പവർ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു, ഇമേജ് എഡിറ്റിങ്, കോഡ് റൈറ്റിങ്, ഉപകരണത്തിൽ നേരിട്ട് എഐ അസിസ്റ്റൻ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. 12-കോർ ഗ്രാഫിക് ചിപ്പിൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്ററുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് മുൻ എം5 പ്രോസസറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എഐ-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്സ് ജോലികൾ ഏകദേശം 30 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
എം5 അൾട്രാ: പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള പവർഹൗസ്
3D റെൻഡറിങ്, വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ വലിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എം5 അൾട്രാ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ച 80 ഗ്രാഫിക്സ് കോറുകൾ വരെ ഉള്ളതിനാൽ, എം5 എം3 അൾട്രാ ചിപ്പിനേക്കാൾ 4.5 മടങ്ങ് കൂടുതൽ എഐ ഗ്രാഫിക്സ് പവർ നൽകുന്നുവെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട വീഡിയോ പ്രോസസിങ് ഹാർഡ്വെയർ, പ്രോറെസ്, എവി1 പിന്തുണയുള്ള ഫോർമാറ്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോ വർക്കിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, എം5 അൾട്രായിൽ 512 ജിബി വരെ ഏകീകൃത മെമ്മറി (RAM) ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ക്ലൗഡ് സെർവറുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ വളരെ വലിയ എഐ മോഡലുകൾ നേരിട്ട് ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എഐ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡെവലപ്പർമാർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഇത് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണ്.
ഡെവലപ്പർമാർക്കുള്ള പിന്തുണ
കോർ എംഎൽ, എക്സ്കോഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളുകൾ ആപ്പിൾ പുതിയ ചിപ്സെറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത്, ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്വന്തം എഐ സിസ്റ്റങ്ങളോ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച മോഡലുകളോ ഉപയോഗിച്ച്, പുതിയ ചിപ്പുകളുടെ പ്രോസസിങ് പവർ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ മാക്കുകളിൽ പ്രാദേശികമായി വിപുലമായ എഐ മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
എം6, എം5 അൾട്രാ പ്രോസസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ദൈനംദിന ഉപയോക്താക്കൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളതുമായ മെഷീനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ആപ്പിൾ ഓൺ-ഡിവൈസ് എഐ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
Also Read:നിരത്തിൽ ചീറിപായാൻ ഇവൻ ബെസ്റ്റാ...! എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്ക് ഇവി കാറുകൾ പുറത്തിറക്കി, വിലയും മറ്റ് പ്രത്യേകതകളും