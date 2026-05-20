ആപ്പിൾവിഷൻ പ്രോ ധരിച്ച് വീൽചെയറുകൾ ഇനി കണ്ണ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാം: ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ

വോയ്‌സ് ഓവർ, മാഗ്നിഫയർ, വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ, ആക്‌സസിബിലിറ്റി റീഡർ എന്നിവയ്‌ക്കായി വിശദമായ വിവരണങ്ങളും, സ്വാഭാവിക ഭാഷാ നാവിഗേഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ കഴിവുകളടങ്ങുന്നതാണ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ. കാഴ്‌ച വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടും.

ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് APPLE INTELLIGENCE APPLE VISION PRO APPLE
Now with Apple Intelligence, VoiceOver sports new features to help users who are blind or have low vision explore their surroundings and onscreen images (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 20, 2026 at 8:53 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് നൽകുന്ന പുതിയ ആക്‌സസിബിലിറ്റി ഫീച്ചറുകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വോയ്‌സ് ഓവർ, മാഗ്നിഫയർ, വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ, ആക്‌സസിബിലിറ്റി റീഡർ എന്നിവയ്‌ക്കായി വിശദമായ വിവരണങ്ങളും, സ്വാഭാവിക ഭാഷാ നാവിഗേഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ കഴിവുകളടങ്ങുന്നതാണ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ. മാത്രമല്ല, ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണ് കൊണ്ട് വീൽചെയർ നിയന്ത്രിക്കാനും, ക്യാപ്ഷൻ നൽകാത്ത വീഡിയോ ഉള്ളടക്കത്തിനായി ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ കൊണ്ടുവരും.

സ്വകാര്യതയ്‌ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ആക്‌സസിബിലിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്കും ആഗോള ആക്‌സസിബിലിറ്റി പോളിസി ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്‌സിന്‍റെ സീനിയർ ഡയറക്ടർ സാറാ ഹെർലിംഗറും പറഞ്ഞു. ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് നൽകുന്ന പുതിയ ആക്‌സസിബിലിറ്റി അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ പുതിയ ആക്‌സസിബിലിറ്റി അപ്‌ഡേറ്റുകൾ

വോയ്‌സ് ഓവറിനും മാഗ്നിഫയറിനും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
അന്ധരോ കാഴ്‌ചക്കുറവോ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി, സ്‌ക്രീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങളോ വോയ്‌സ് ഓവറായോ മാഗ്നിഫയറായോ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. ആപ്പുകളിലെ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വോയ്‌സ് ഓവറിലെ ഇമേജ് എക്‌സ്‌പ്ലോറർ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Apple Intelligence-powered updates to Magnifier bring the same assistive exploration and visual description to a high-contrast interface designed for users who have low vision. (Apple)

ഇതിൽ ഫോട്ടോകൾ, സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത ബില്ലുകൾ, വ്യക്തിഗത രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകും. വോയ്‌സ് ഓവറിൽ ലൈവ് റെക്കഗ്നിഷൻ, ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, ക്യാമറയുടെ വ്യൂഫൈൻഡറിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഐഫോൺ ആക്ഷൻ ബട്ടൺ അമർത്താം. അത് വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും സ്വാഭാവിക തുടർ ചോദ്യങ്ങളും നൽകുന്നു. ഇത് കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് സാധാരണ ഫോണുകളിലുള്ള പരിമിതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

വോയ്‌സ് കൺട്രോളിലുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, ഐഫോണിലും ഐപാഡിലും ശബ്‌ദം ഉപയോഗിച്ച് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിലൂടെ ഈ സവിശേഷതയ്ക്ക് സ്വാഭാവിക ഭാഷാ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇത് ഉപയോഗം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു. കൃത്യമായ ലേബലുകളോ നമ്പറുകളോ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുപകരം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്‌ക്രീൻ ബട്ടണുകളും കൺട്രോളുകളും സ്വാഭാവിക ഭാഷയിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയും. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഒരു പ്രത്യേക ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കമാൻഡുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ഇത് ആപ്പ് നാവിഗേഷൻ എളുപ്പമാക്കുന്നുവെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു.

ആക്‌സസിബിലിറ്റി റീഡറിലേക്കുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
കാഴ്‌ച വൈകല്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് ആക്‌സസിബിലിറ്റി റീഡർ ഇഷ്ടാനുസൃത വായനാനുഭവം പ്രാപ്‌തമാക്കുക. ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങളോ, ഒന്നിലധികം കോളങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പട്ടികകളും ഉള്ള കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ മെറ്റീരിയലുകളിൽ പോലും വായന സുഖമമാക്കും. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലേഖനത്തിന്‍റെ അവലോകനം ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നതിന് ആക്‌സസിബിലിറ്റി റീഡർ ഓൺ-ഡിമാൻഡ് സംഗ്രഹങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഫോർമാറ്റിങ്, ഫോണ്ട്, നിറങ്ങൾ എന്നിവ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ബിൽറ്റ്-ഇൻ വിവർത്തന സവിശേഷതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Accessibility Reader works on more complex source material like scientific articles, handling text with multiple columns, images, and tables. (Apple)

വീഡിയോകൾക്കായി ജനറേറ്റഡ് സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ
ബധിരരോ കേൾവിക്കുറവോ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി, ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഏത് വീഡിയോയുടെയും സംഭാഷണത്തിന് സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ നിർമ്മിക്കും. യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വീഡിയോയ്‌ക്ക് സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ സാധാരണയായി ലഭ്യമാണെങ്കിലും, സുഹൃത്തുക്കളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പങ്കിടുന്ന വ്യക്തിഗത വീഡിയോകളിൽ അടിക്കുറിപ്പുകളോ സബ്‌ടൈറ്റിലുകളോ നൽകിയെന്ന് വരില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുതിയ ജനറേറ്റഡ് സബ്‌ടൈറ്റിൽ സവിശേഷത വഴി സംഭാഷണ ഓഡിയോയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ യാന്ത്രികമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഐഫോണിൽ റെക്കോർഡുചെയ്‌തതോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചതോ ഓൺലൈനിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ക്ലിപ്പുകളിൽ ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കും.

New generated subtitles display transcriptions of spoken audio automatically when captions or subtitles are not already provided in a video. (Apple)

ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയ്ക്കുള്ള വീൽചെയർ കൺട്രോളുകൾ
ജോയ്സ്റ്റിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പവർ വീൽചെയർ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരു പുതിയ ആക്‌സസിബിലിറ്റി ഫീച്ചർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയിൽ നിർമ്മിച്ച ഐ-ട്രാക്കിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടോൾട്ട്, എൽ‌യു‌സി‌ഐ ബദൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയോടെ യുഎസിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഈ ഫീച്ചർ, അനുയോജ്യമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്‌പോൺസീവ് ഇൻപുട്ട് രീതി നൽകും. പല ഐ-ട്രാക്കിങ് സൊല്യൂഷനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, വിഷൻ പ്രോയുടെ സിസ്റ്റം. ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള റീകാലിബ്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല. വ്യത്യസ്‌ത ലൈറ്റിങ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസനീയമായ ഔട്ട്‌പുട്ട് നൽകും. ഭാവിയിൽ അധിക വീൽചെയർ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റങ്ങളുമായി അനുയോജ്യത വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡെവലപ്പർമാരുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആപ്പിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Vision Pro supports Wheelchair controls with eye movements (Apple)

മറ്റ് അധിക ആക്‌സസിബിലിറ്റി അപ്‌ഡേറ്റുകൾ

  • ഹിക്കാവ അഡാപ്റ്റീവ് മാഗ്‌സേഫ് ആക്‌സസറി: ആക്‌സസിബിലിറ്റിക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഐഫോണിനായുള്ള ഹിക്കാവ ഗ്രിപ്പ് & സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും മൂന്ന് പുതിയ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
The Hikawa Grip & Stand for iPhone is available in three new colours. (Apple)
  • വിഷൻ ഒഎസിലെ വെഹിക്കിൾ മോഷൻ സിഗ്നുകൾ: വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിഷൻ പ്രോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മോഷൻ സിക്ക്‌നെസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് യാത്ര സുഖകരമാക്കുന്നു.
  • വിഷൻ ഒഎസിലെ ഫെയ്‌സ് ജെസ്റ്ററുകൾ: മുഖഭാവങ്ങളിലൂടെ ടാപ്പുകളും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു.
  • വിഷൻ ഒഎസിലെ ഡ്വെൽ കൺട്രോൾ: ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഘടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
  • iOS/iPadOS-ലെ ടച്ച് അക്കോമഡേഷനുകൾ: ഉപകരണ സജ്ജീകരണം വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ നൽകുന്നു.
  • ഐഫോണിനായി നിർമ്മിച്ച ഹിയറിങ് എയ്‌ഡുകൾ: മെച്ചപ്പെട്ട ജോടിയാക്കൽ, ഹാൻഡ്‌ഓഫ്, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം പിന്തുണ എന്നിവ നൽകുന്നു.
Larger Text support comes to tvOS, allowing viewers who have low vision to increase onscreen text size to be easier to read. (Apple)
  • ടിവിഒഎസിലെ വലിയ ടെക്‌സ്‌റ്റ്: കാഴ്ചക്കുറവുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ഓൺസ്‌ക്രീൻ ടെക്‌സ്‌റ്റ് വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
  • ഫേസ്‌ടൈമിനുള്ള ആംഗ്യഭാഷ API: വീഡിയോ കോളുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കാൻ ഡെവലപ്പർമാരെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.
  • സോണി ആക്‌സസ് കൺട്രോളർ പിന്തുണ: iOS, iPadOS, macOS എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ലേഔട്ടുകളും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഗെയിമിംഗിനായി സംയോജിത കൺട്രോളർ ഉപയോഗവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

