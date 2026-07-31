സിരി എഐ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭാവിയിൽ പണം നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം: സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകി ആപ്പിൾ
ഭാവിയിൽ വിപുലമായ എഐ സവിശേഷതകൾക്കായി ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നാണ് ടിം കുക്കിന്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : July 31, 2026 at 8:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റായ സിരി എഐയുടെ വിപുലമായ ഉപയോഗത്തിന് ഭാവിയിൽ അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ആപ്പിൾ. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ വരുമാന റിപ്പോർട്ടിലാണ് സിഇഒ ടിം കുക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 1ന് സ്ഥാനമൊഴിയാനിരിക്കെ, കുക്കിന്റെ അവസാന വരുമാന റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയിലാണ് സിരി എഐയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സൂചനകൾ നൽകിയത്.
സിരി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഉയർന്ന കമ്പ്യൂട്ടിങ് ചിലവുകൾ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കാം ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ സിരി എഐ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, അമിത ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെലവുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഐക്ലൗഡ്+ വഴി അത്തരം ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക്ബുക് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സവിശേഷതയായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ സിരി എഐയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഭാവിയിൽ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിപുലമായ എഐ സവിശേഷതകൾക്കായും കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനായും പ്രത്യേക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നാണ് ടിം കുക്കിന്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വിപുലീകരിച്ച സിരി എഐയ്ക്കായി ഐക്ലൗഡ്+
ടിം കുക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സിരി എഐ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്കും വിപുലമായ സവിശേഷതകൾ ആവശ്യമായവർക്കും ഐക്ലൗഡ്+ വഴി അധിക ആക്സസ് വാങ്ങാൻ കഴിയും. എങ്കിലും, സൗജന്യ ഉപയോഗ പരിധി എത്ര വരെയെന്നും, പണം നൽകുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അധിക ആക്സസിൽ എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഫോട്ടോസ് ആപ്പിലെ ക്ലീൻ അപ്പ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് പോലുള്ള എഐ ഫീച്ചറുകൾക്കും ഇമേജ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട് പോലുള്ള ഫീച്ചറുകൾക്കും ദൈനംദിന ഉപയോഗ പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. iCloud+ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് സൗജന്യ ഉപയോക്താക്കളേക്കാൾ ഉയർന്ന ഉപയോഗ പരിധിയുണ്ടാകും. നിലവിൽ, ഡെവലപ്പർ, പബ്ലിക് ബീറ്റ പതിപ്പുകളിൽ പോലും സിരി എഐയിൽ അത്തരം പരിധികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയും
ആപ്പിളിന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയാനിരിക്കുകയാണ്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ മേധാവിയായി ജോൺ ടെർണസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ടെർണസ്. സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുമെങ്കിലും ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ആപ്പിളിനൊപ്പം തുടരും.അതേസമയം നിലവിൽ നിലവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ള ആർതർ ലെവിൻസൺ രാജിവച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ തുടരും.
സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കുക്കിന്റെ അവസാനത്തെ വരുമാന റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. ഈ പാദത്തിൽ കമ്പനി 111.2 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ ആപ്പിളിന്റെ സേവന വിഭാഗം 30.98 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ റെക്കോർഡ് വരുമാനം നേടി. ഐക്ലൗഡ്, ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സേവനങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ 1.5 ബില്യണിലധികം സജീവ പണമടച്ചുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. സിരി എഐ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വിലനിർണ്ണയം, സൗജന്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പരിധി, പ്രീമിയം ഉപയോഗത്തിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ പുതിയ സിഇഒ ജോൺ ടർണർ സ്ഥാനമേറ്റതിന് ശേഷം എടുത്തേക്കാം.
Also Read:
- ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഇനി എഐ വിപ്ലവം; ചെലവുകൾ ഇനി കൃത്യമായി കണക്കുവെക്കാൻ 'ആസ്ക് ഗൂഗിൾ പേ'
- ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല! വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് കോളുകൾ ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചർ
- ആദ്യം വാങ്ങുന്ന 10,000 പേർക്ക് 10,000 രൂപ വിലക്കുറവ്: മൂന്ന് വേരിയന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുമായി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
- ഐഫോൺ വാടകയ്ക്കെടുക്കാം, വർഷംതോറും പുതിയ മോഡലുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാം; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ആപ്പിൾ