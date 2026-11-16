ആരോഗ്യ ഉപദേശങ്ങളിൽ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സ്വാധീനം പഠിക്കാൻ ആപ്പിൾ; പുതിയ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി
ആരോഗ്യപരമായ ഉപദേശങ്ങൾക്കായി ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യേക ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : November 16, 2026 at 7:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾക്കായി ഉപയോക്താക്കൾ ആർടിഫിഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ 'ഹെൽത്ത് എ.ഐ യൂസേജ് സ്റ്റഡി' എന്ന പുതിയ ഗവേഷണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ആപ്പിൾ. 'ഹെൽത്ത് എ.ഐ യൂസേജ് സ്റ്റഡി' എന്ന പ്രത്യേക ആപ്പിലൂടെയും 'ഓപ്പൺ എവിഡൻസ്' എന്ന ക്ലിനിക്കൽ എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സഹകരണത്തോടെയുമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ ആളുകൾ എഐ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും, എഐ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുവെന്നുമാണ് പഠനത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിനും മറ്റ് സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്കും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും വ്യക്തവുമായ ആരോഗ്യ എഐ ടൂളുകൾ വികസിപ്പിക്കാണ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
യോഗ്യത
അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് ആപ്പിൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക. 21 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാകണം. മാത്രമല്ല, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് പിന്തുണയുള്ള ഐഫോണുകൾ (ഐഫോൺ 15 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള മോഡലുകൾ) കൈവശമുള്ള 2,00,000 പേർക്കാണ് ഈ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാവുക. ഇതിനായി ഐഫോണിൽ iOS 26 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും വേണം.
പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
പഠനത്തിൽ പങ്കെടുന്നവർ 'ഹെൽത്ത് എ.ഐ സ്റ്റഡി' എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈനംദിന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, സങ്കീർണ്ണമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഈ ആപ്പ് വിശദീകരിച്ച് തരും. ഓരോ ഉത്തരത്തോടൊപ്പവും വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം.
'ഓപ്പൺ എവിഡൻസ്' എന്ന അമേരിക്കൻ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകുന്നത്. ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം, 'ദി ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ', 'ജേണൽ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ', 'നേച്ചർ' തുടങ്ങിയ വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഐഫോണിലെ 'ഹെൽത്ത്' ആപ്പിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും
സ്വകാര്യത, സുതാര്യത, ക്ലിനിക്കൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പഠനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആപ്പിൾ അറിയിച്ചു. പഠനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എഐ മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളോ സർവേയിലെ ഉത്തരമോ പങ്കുവെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ആപ്പിൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താവ് ആശങ്കാജനകമായ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാനോ മറ്റ് സഹായങ്ങൾ തേടാനോ ആപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കും.
Also Read: