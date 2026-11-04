ആപ്പുകൾ മാറിമാറി നോക്കേണ്ട, എല്ലാം സിരി നോക്കിക്കോളും! ആപ്പിളിന്റെ സിരി എഐ തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനിലും
ഇനി മുതൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകളിലും സിരി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കും. ഏത് ആപ്പിനും സിരി എഐയുടെ പുതിയ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ആപ്പിൾ.
Published : November 4, 2026 at 4:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പതിപ്പായ ഐഒഎസ് 27.3 ബീറ്റയിലൂടെ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ സിരി എഐ സംവിധാനത്തെ തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് കരുത്ത് പകരുന്ന പുതിയ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റിലേക്ക് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഇതിലെ ഡെവലപ്പർ പ്രിവ്യൂ അവസരമൊരുക്കുന്നു. അതായത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആപ്പിനും ഇപ്പോൾ സിരി എഐയുടെ പുതിയ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സിരിയോട് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ആപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ സിരിക്ക് മനപ്പാഠമായതിനാൽ തന്നെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഇനി മുതൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകളിലും സിരി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കും.
ഇതോടെ ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾ നൽകാനും, കൊറിയർ എവിടെയെത്തിയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും, ഹോട്ടൽ റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുമൊക്കെയായി ഓരോ ആപ്പും മാറിമാറി തുറക്കേണ്ടതില്ല. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കരുത്തിൽ മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്കും എത്തുന്ന സിരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും.
സങ്കീർണ്ണമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സിരി എഐയെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാമെന്നും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വ്യക്തിഗത സന്ദർഭങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, സ്ക്രീനിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, സ്വാഭാവിക ഭാഷാ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുള്ള സിരി എഐ, ആപ്പിളിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും കലണ്ടർ, ഫയലുകൾ, ഫൈൻഡർ, ജേണൽ, മെയിൽ, മാപ്സ്, മെസേജുകൾ, മ്യൂസിക്, നോട്ട്സ്, ഫോട്ടോകൾ, പ്രിവ്യൂ, റിമൈൻഡറുകൾ, സഫാരി, ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ, വെതർ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിലും ഇതിനകം തന്നെ ആഴത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇത് സഹായിക്കും. വഴികൾ ചോദിക്കുന്നത് മുതൽ മുൻപ് സന്ദർശിച്ച കോഫി ഷോപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ ആർക്കൈവ് ചെയ്യുന്നതിനും സിരി എഐ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവും.
ജനപ്രിയ ആപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഡെവലപ്പർമാർക്ക്, തങ്ങളുടെ ആപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേക ജോലികൾക്കായി സിരി ഇന്റഗ്രേഷൻ നേരത്തെ തന്നെ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആപ്പ് ഇൻറ്റെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച്, ഏത് ഡെവലപ്പർക്കും തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളിൽ സിരി എഐ സംയോജിപ്പിക്കാൻ ആപ്പിൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഡെവലപ്പർ പ്രിവ്യൂ വഴി, തങ്ങളുടെ ആപ്പുകൾ സിരി എഐയുമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനും, ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അവരെ സേവിക്കാനുമുള്ള പുതിയ വഴികൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സാധിക്കും.
പ്രിവ്യൂ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് നേരത്തെയുള്ള ആക്സസ് നൽകുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ആപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. സിരിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ആപ്പുകളുടെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം വസന്തകാലത്ത് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ അറിയിച്ചു. അതുവരെ, ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും, നിർമ്മിക്കാനും, മികച്ച അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സമയം ലഭിക്കും.
പുതിയ API-കളെക്കുറിച്ചും, അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും, സിരി എഐയുമായുള്ള പ്രവർത്തന അനുഭവം എങ്ങനെ വിലയിരുത്താമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷനും ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 4, 5 തീയതികളിൽ 'ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ലാബ്സി'ലെ ആപ്പിൾ എഞ്ചിനീയർമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും, ഉപദേശങ്ങൾ തേടാനും, നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കുചേരാനും അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെഷനുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട പേജ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read: