ഐഫോൺ 16ഇ ഉൾപ്പെടെ ആപ്പിൾ പിൻവലിച്ചത് 7 ഉപകരണങ്ങൾ; വിശദമായി

Representational Image (Image Credit: AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 7, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഒരുക്കി ആപ്പിൾ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരുന്നു. മാക്ബുക്ക് നിയോ, എം5 പ്രോ, എം5 മാക്‌സ് ചിപ്‌സെറ്റുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ, എം5 ചിപ്പുള്ള മാക്ബുക്ക് എയർ, സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്‌പ്ലേ XDR, എം4 ഐപാഡ് എയർ, ഐഫോൺ 17e ഉൾപ്പെടെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഉപകരണങ്ങളാണ്. പിൻഗാമികൾ വിപണിയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ.

നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നു
പുതിയ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയതോടെ നിലവിലുള്ള ഏഴ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാനാണ് ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഐഫോൺ 17e വന്നതോടെ ഐഫോൺ 16e കമ്പനി നിർത്തലാക്കുകയാണ്. M4 മാക്ബുക്ക് എയറിന് പകരം M5 മാക്ബുക്ക് എയറും, M3 ഐപാഡ് എയറിന് പകരം M4 ഐപാഡ് എയറും, സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ (2022) മോഡലിന് പകരം സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ (2026) മോഡലും, പ്രോ ഡിസ്പ്ലേ XDRന് പകരം സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDRഉം ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ M4 Pro, M4 Max ചിപ്‌സെറ്റുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലേക്ക് M5 പ്രോ, M5 മാക്‌സ് ചിപ്‌സെറ്റുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 512GB സ്റ്റോറേജുള്ള M5 മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്‌ക്ക് പകരം ഇനി മുതൽ 1TB സ്റ്റോറേജുള്ള M5 മാക്ബുക്ക് പ്രോയാണ് ലഭ്യമാവുക.

ആപ്പിളിന്‍റെ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ വഴി വാങ്ങാൻ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ല. അതേസമയം ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ആമസോൺ, വിജയ് സെയിൽസ് തുടങ്ങിയ മൂന്നാം കക്ഷി റീട്ടെയിലർമാർ സ്റ്റോക്കുകൾ തീരുന്നതുവരെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് തുടരും.

പുതിയ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾപഴയ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ
ഐഫോൺ 17ഇഐഫോൺ 16ഇ
M5 മാക്ബുക്ക് എയർM4 മാക്ബുക്ക് എയർ
M5 പ്രോ, M5 മാക്‌സ് ചിപ്‌സെറ്റുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോM4 Pro, M4 Max ചിപ്‌സെറ്റുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ
M4 ഐപാഡ് എയർM3 ഐപാഡ് എയർ
സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ (2026)സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ (2022)
സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDRപ്രോ ഡിസ്പ്ലേ XDR
1TB സ്റ്റോറേജുള്ള M5 മാക്ബുക്ക് പ്രോ512GB സ്റ്റോറേജുള്ള M5 മാക്ബുക്ക് പ്രോ

M4 പ്രോ, M4 മാക്‌സ് ചിപ്‌സെറ്റുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ
ഐഫോൺ 17e, M5 മാക്ബുക്ക് എയർ, M5 Pro/M5 മാക്‌സ് ഉള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ, M4 ഐപാഡ് എയർ എന്നിവ വർഷം തോറും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോഡലുകളാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വർഷം തോറും അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായി എത്തുന്നതിനാൽ തന്നെ മുൻ മോഡലുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, M5 മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 512GB വേരിയന്‍റ് നിർത്തലാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൃത്യമായ പ്രകടനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ശക്തമായ 2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോ സീരിസ് ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. M5 ചിപ്‌സെറ്റുള്ള മാക്ബുക്ക് എയർ മികച്ച പ്രകടനവും പവർ കാര്യക്ഷമതയും നൽകും. ഐഫോൺ 17e-യിൽ A19 ചിപ്‌സെറ്റ്, മാഗ്‌സേഫ് പിന്തുണ, സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുണ്ട്. പുതിയ ഐപാഡ് എയർ M4 ചിപ്‌സെറ്റും വിപുലമായ ഗ്രാഫിക്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്‌പ്ലേയും സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്‌പ്ലേ XDR ഉം കാഷ്വൽ, ക്രിയേറ്റീവ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ആപ്പിൾ പരാമർശിക്കുന്നു.

