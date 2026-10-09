'വെൽക്കം ഹോം'; പുതിയ ഹോം ഡിവൈസുകളുടെ ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആപ്പിൾ
ആപ്പിൾ ടിവി 4K, ഹോംപാഡ് മിനി 2, പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഹബ് എന്നിവ ടെക് ഭീമൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 4:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ഹോം ഡിവൈസുകളുടെ ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആപ്പിൾ. ഒക്ടോബർ 13ന് 'വെൽക്കം ഹോം' എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ആപ്പിളിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയാക് അറിയിച്ചു.
ഇതുസംബന്ധിച്ച ടീസർ വീഡിയോയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4K, ഹോംപോഡ് മിനി 2, ഹോംപാഡ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഹബ് എന്നിവ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എൽജിയുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ആക്സസറികളും ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.ന്യൂയോർക്കിലെ ട്രിബെക്കയിൽ ഒക്ടോബർ 13ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 6.30ന്) ആണ് "ആപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ്" പരിപാടി നടക്കുക. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ക്ഷണവും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ
1. ആപ്പിൾ ടിവി 4K
കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം പുറത്തിറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഡിവൈസ് പുതിയ സിരി അനുഭവത്തിനായി വൈകിയതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ സിരി എഐ തയ്യാറായതോടെ പുതിയ ടിവി പുറത്തിറങ്ങും. പുതിയ സിരി റിമോട്ട്, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾ, പുതിയ എ-ക്ലാസ് ചിപ്പ്, എൻ1 വയർലെസ് ചിപ്പ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.
2. ഹോംപോഡ് മിനി 2
നിലവിലുള്ള എസ്5 ചിപ്പിന് പകരം പുതിയ ചിപ്പ്, എൻ1 ചിപ്പ്, നവീകരിച്ച അൾട്രാ വൈഡ്ബാൻഡ് ചിപ്പ്, മികച്ച ഓഡിയോ നിലവാരം, പുതിയ നിറങ്ങൾ, പുതിയ സിരി, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സപ്പോർട്ട് എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
3. ഹോംപാഡ് / ഹോംപോഡ് ടച്ച്: നിരവധി തവണ ലീക്കായ ഈ ഡിവൈസിന് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകും. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നു, സിരി അപ്ഗ്രേഡ് കാരണം വൈകി. 7 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ഡിസ്പ്ലേ, പുതിയ homeOS സോഫ്റ്റ്വെയർ, സഫാരി, മ്യൂസിക്, നോട്ട്സ്, ഫോട്ടോസ്, റിമൈൻഡേഴ്സ്, കലണ്ടർ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ, ഐഫോണിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ മോഡ് പോലെ വിഡ്ജറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
എൽജിയുമായി സഹകരണം
ആപ്പിളും എൽജിയും ചേർന്ന് സ്മാർട്ട് ഹോം ആക്സസറികൾ വികസിപ്പിച്ചതായി അടുത്തിടെ ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഡോർബെൽ, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, സ്മാർട്ട് ഡെഡ്ബോൾട്ട് ലോക്ക്, ഇൻഡോർ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ, ഔട്ട്ഡോർ ക്യാമറ, ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ക്യാമറ തുടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ 'വെൽക്കം ഹോം' ഇവന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് എൽജി ബ്രാൻഡിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
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