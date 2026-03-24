ആപ്പിളിന്‍റെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസ് ജൂൺ 8 മുതൽ: iOS 27 പുറത്തിറക്കുമോ? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ഈ വർഷത്തെ ആപ്പിൾ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിന്‍റെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെ ആയിരിക്കും നടക്കുക. കോൺഫറൻസിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

Apple Announces WWDC 2026 for June 8 (Image credit: X/@gregjoz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 2:48 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസ് (WWDC) ജൂണിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം. മുൻ വർഷത്തെ ഇവന്‍റുകൾക്ക് സമാനമായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിരിക്കും സംഘടിപ്പിക്കുക. ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്കിന്‍റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുക.

WWDC 2026ൽ iOS 27 ആയിരിക്കും പ്രധാന ആകർഷണം. ഇവന്‍റിൽ ആപ്പിൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. ഐപാഡ്ഒഎസ്, മാക്‌ഒഎസ്, വാച്ച്ഒഎസ്, tvOS എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പുകളും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

WWDC 2026: ഇവന്‍റ് എന്ന്?
വാർഷിക WWDC ഇവന്‍റ് ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെ നടക്കുമെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് റൂം പോസ്റ്റിൽ, ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപാടി വെർച്വലായി നടക്കും. എല്ലാ ഡെവലപ്പർമാർക്കും സൗജന്യമായി ജോയിൻ ചെയ്യാം. "എഐ പുരോഗതികളും ആവേശകരമായ പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഡെവലപ്പർ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കായുള്ള അവിശ്വസനീയമായ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ WWDC26 ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും.

ഡെവലപ്പർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി, WWDC ആപ്പിൾ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഡിസൈനർമാർക്കും അതുല്യമായ ആക്‌സസും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ, സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്‌ചയും നൽകും," കമ്പനി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

ജൂൺ 8ന് നടക്കുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെ ഡെവലപ്പർമാരുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. iOS, iPadOS, macOS, watchOS എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് വരുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ ആപ്പ്, ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ വെബ്‌സൈറ്റ്, YouTube ചാനൽ എന്നിവ വഴി ഇവന്‍റ് ഓൺലൈനായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പരിപാടിയിലുടനീളം, ആപ്പിൾ 100-ലധികം സാങ്കേതിക സെഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

ഗ്രൂപ്പ് ലാബുകളും വൺ-ഓൺ-വൺ അപ്പോയിന്‍റ്‌മെന്‍റുകളും ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ആപ്പിൾ എഞ്ചിനീയർമാരുമായും ഡിസൈനർമാരുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. ജൂൺ 8ന് ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ ആപ്പിൾ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിഗത അനുഭവവും സംഘടിപ്പിക്കും. ആപ്പിളിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ സ്വിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്‍റ് ചലഞ്ചിലെ വിജയികളെ മാർച്ച് 26ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

വിജയികൾക്ക് ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തിഗത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം 50 വിശിഷ്‌ട വിജയികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അനുഭവത്തിനായി കുപെർട്ടിനോയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. ഡെവലപ്പർമാർക്കുള്ള പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും സഹിതം WWDC 2026 ആപ്പിളിന്‍റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എടുത്തുകാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിരിയുടെ സ്‌മാർട്ടർ പതിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾ വൈകി പുറത്തിറക്കുന്നതിനെത്തുടർന്ന്, ഈ വർഷം പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള AI പുരോഗതികൾ ഈ പരിപാടി പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്പനി സൂചിപ്പിച്ചു.

