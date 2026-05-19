ആപ്പിളിന്റെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ
ജൂൺ 8ന് മുതൽ 12 വരെയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. കുപ്പോർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ആയിരത്തിലധികം ഡെവലപ്പർമാരും ഡിസൈനർമാരും വിദ്യാർത്ഥികളും മത്സരിക്കും.
Published : May 19, 2026 at 7:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന്റെ (WWDC) തീയതികൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. കാലിഫോർണിയയിലെ കുപ്പോർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യദിന പരിപാടി നടക്കുക. ഇതിൽ ആയിരത്തിലധികം ഡെവലപ്പർമാർ, ഡിസൈനർമാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഒത്തുചേരും.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡെവലപ്പർമാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. ജൂൺ 8ന് ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്കിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയനിൽ ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കായുള്ള പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡെവലപ്പർ ഉപകരണങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) എന്നിവയിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും.
അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഡെവലപ്പർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി 100-ലധികം പുതിയ വീഡിയോ സെഷനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ലാബുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ ഫോറങ്ങളിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ചേരാനും അവസരമുണ്ടാകും.
WWDC26: എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കാണാം
ടിം കുക്കിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം (IST) രാത്രി 10:30ന് ആരംഭിക്കും. പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30ന് ആരംഭിക്കും. ആപ്പിളിന്റെ വാർഷിക ഇവന്റ് കാണാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ആപ്പിൾ ടിവി ആപ്പ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവയിലൂടെ ടിം കുക്കിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം കാണാൻ കഴിയും. പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ, വീഡിയോ സെഷനുകൾ, ഗൈഡുകൾ എന്നിവ ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ആപ്പ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ബിലിബിലി എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും.
WWDC26: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
WWDC 2026ൽ iOS 27 പ്രധാന ആകർഷണം പുതുക്കിയ സിരി ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ആപ്പിൾ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഗൂഗിളുമായി സഹകരിച്ച് ജെമിനി എഐ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സിരിയും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിൽ പുതിയ എഐ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ AI-പവർഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എഞ്ചിനൊപ്പം കോപൈലറ്റ് ഹെൽത്തിന് സമാനമായ ഒരു എഐ ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടാം. ഉപയോക്താവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യും.
അതേസമയം എഐ-പവർഡ് സെർച്ച് സഫാരി, സ്പോട്ട്ലൈറ്റ്, സിരി എന്നിവയിലുടനീളം കൂടുതൽ സംഭാഷണപരമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകും. മാക്ഒഎസ്, ഐപാഡ്ഒഎസ്, വാച്ച് ഒഎസ്, ടിവിഒഎസ്, വിഷൻ ഒഎസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടുത്ത തലമുറ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ iOS 27 ഉം ആപ്പിൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, iOS 26-നൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ച ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസ് കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Also Read:
- എൻട്രി ലെവൽ 5ജി ഫോണുകൾ തിരയുന്നവർക്കായി മോട്ടോറോളയുടെ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ: വിലയും ഓഫറുകളും
- സ്റ്റാർഷിപ്പിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ മാറ്റിവെച്ചു: എപ്പോൾ വിക്ഷേപിക്കും, എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം
- ഇലോൺ മസ്ക് v/s സാം ആൾട്ട്മാൻ; നിയമത്തിനുമുന്നിൽ വിജയിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ
- 2500 രൂപയ്ക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ റോബോട്ട്; അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഐടിഐ വിദ്യാർഥി
- റിയൽമിയുടെ ഫോണുകൾക്ക് 3000 രൂപ വരെ വില വർധനവ്: വൺപ്ലസ്, പോകോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ലിസ്റ്റിൽ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം