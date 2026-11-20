മനുഷ്യരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് തീർക്കും: പുതിയ സ്മാർട്ട് എഐ അസിസ്റ്റന്റിനെ നിർമ്മിക്കാൻ ആപ്പിൾ
തുടർച്ചയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിർമ്മിക്കാനാണ് ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
Published : November 20, 2026 at 6:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റിലജൻസ് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതായി ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈനംദിന ജോലികൾ തുടർച്ചയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിർമ്മിക്കാനാണ് പദ്ധതി. എങ്കിലും ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ആപ്പിളിന്റെ നിലവിലുള്ള സിരി സംവിധാനം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കോ ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ മാത്രമാണ് മറുപടി നൽകുന്നത്. എന്നാൽ നിരന്തരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ സ്വയം ചെയ്തുതീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് സംവിധാനമാണ് ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആപ്പുകൾ തുറക്കാനും അവ തമ്മിൽ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാനും, വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനമായിരിക്കും ഇത്.
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല
ഈ റിപ്പോർട്ടിനോട് ആപ്പിൾ ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാത്തതിനാൽ തന്നെ, വരാനിരിക്കുന്ന എഐ ഏജന്റിന് എന്ത് പേര് നൽകുമെന്നോ, ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകുമെന്നോ, ഇത് 'സിരി'യുടെ ഭാഗമാകുമോ അതോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറായിരിക്കുമോ എന്നോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല.
പുറത്തുവരുന്നത് തൊഴിൽ പരസ്യത്തിലൂടെ
2026 നവംബർ 17-ന് ആപ്പിളിന്റെ കരിയർ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട തൊഴിൽ പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സീനിയർ എൻജിനീയറിങ് മാനേജർ, ഏജന്റിക് എഐ - പ്രോആക്റ്റീവ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനാണ് ആപ്പിൾ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിച്ചത്. എന്നാൽ, പിന്നീട് വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ പരസ്യം നീക്കം ചെയ്തതായി കണ്ടു. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, എഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആപ്പിൾ തേടുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളുള്ള ജോലികൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എഐ ഏജന്റിനെയാണ് ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വെബ് ബ്രൗസറുകൾ, ആപ്പുകൾ, കമാൻഡ് ലൈനുകൾ, കോഡ്, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനും, ഓരോ ഘട്ടത്തിനും അനുയോജ്യമായ ടൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ, പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രത്യേക AI ടൂളുകളുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഏജന്റെ പ്രവർത്തിക്കുക.
സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുമോ?
ഈ എഐ ഏജന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും ആപ്പിൾ മുൻഗണന നൽകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കോഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എഐ ഏജന്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഇവയ്ക്ക് ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കർശനമായ അനുമതി പരിശോധനകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ആപ്പിൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
2027ന്റെ അവസാനത്തോടെ ഈ എഐ ഏജന്റ് പുറത്തിറക്കാൻ ആപ്പിൾ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോഴും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ, നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എഐ ഏജന്റിലും മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ
പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ സാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്തെ ഏറ്റവും സജീവമായ മേഖലകളിലൊന്നിലേക്ക് ആപ്പിൾ കടക്കുകയാണ്. ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വയം ജോലികൾ നിർവഹിക്കാനും കഴിയുന്ന എഐ ഏജന്റുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആപ്പിളിന്റെ പല എതിരാളികളും കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പൺഎഐ ഡോട്സും, മെറ്റ മ്യൂസും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്ത്രോപിക്, ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ വിവിധ ആപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന AI ടൂളുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ iOS 27-നൊപ്പം ആപ്പിൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സിരിയും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്ക്രീനിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വായിക്കാനും, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആപ്പുകൾക്കുള്ളിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുനൽകാനും ഇതിന് സാധിക്കും.
എന്നാൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എഐ സംവിധാനമാണ് ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോൺ ടെർനസ്, കമ്പനിയുടെ എഐ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിഭാഗം മേധാവി ക്രെയ്ഗ് ഫെഡെറിഗിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എഐ ടൂളുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നു
സ്വന്തമായി ഒരു എഐ ഏജന്റ് വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനികളുടെ എഐ ഏജന്റുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളും ആപ്പിൾ കർശനമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താവിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആപ്പുകൾക്കായി കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് 2026 ഒക്ടോബറിൽ ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഗുർമാൻ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന macOS 27.3 അപ്ഡേറ്റിൽ, ഏതെങ്കിലും തേർഡ്-പാർട്ടി AI ഏജന്റ് മാക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിപുലമായ നിയന്ത്രണം നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. ഉപയോക്താക്കൾ നേരിട്ട് അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവേശനം സാധ്യമാകൂ. സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടികളെന്ന് ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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