എഐ മോഡലുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം: മുന്നറിയിപ്പുമായി ആന്ത്രോപിക്
ചെറിയ എഐ മോഡലുകൾ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളെപ്പോലെ സ്വയം പടരുമെന്നും ഇത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുമായി ആന്ത്രോപിക്.
By AFP
Published : October 14, 2026 at 4:31 PM IST
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ ഫോണിൽ നിന്നോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് സ്വയം പകർന്നുമാറാനും കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളെപ്പോലെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനും ചെറിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾക്ക് അധികം വൈകാതെ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രമുഖ എഐ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ആഗോള തലത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നതിനിടെയാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുടെ പുതിയ തലം ഈ കണ്ടെത്തൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. സർക്കാരുകളെയും, സാങ്കേതികവിദ്യ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനികളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്ന കണ്ടെത്തലാണിത്.
ദൂരെയുള്ള ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, കാറുകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആന്ത്രോപിക് പുതിയ പഠനവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഉപകരണങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വേം
ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ക്ഷുദ്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേം (Computer worm) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു എഐ പതിപ്പിന് പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടാനും ശക്തമായ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. പകരം, സ്മാർട്ട് ടിവി ബോക്സുകൾ, അടുക്ക ഉപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള വിലകുറഞ്ഞതും വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ഉപഭോക്തൃ ഹാർഡ്വെയറുകളുടെ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടന്നുകൂടാൻ കഴിയും.
We’re launching the Anthropic Cyber Mission, a new effort to secure critical infrastructure and open-source software. https://t.co/0tz0ARAEMj— Anthropic (@AnthropicAI) October 8, 2026
ബാധിച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഉപകരണങ്ങളെ
ഹാക്കർമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശൃംഖലയായ 'ബോട്ട്നെറ്റ്' മാതൃകയാക്കിയാണ് ഇത്തരം മാൽവെയറുകൾ വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയത്. ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശൃംഖലയായ 'കിംവൂൾഫ്' എന്ന ബോട്ട്നെറ്റ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിച്ചതായി ഗവേഷകർ കണക്കാക്കി. ഇതിൽ കൂടുതലും ഓഫ്-ബ്രാൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ബോക്സുകൾ ആണ്.
ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും വൈറസുകളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും, സ്വയം പകർത്തിയെടുക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാമെന്നും ആന്ത്രോപിക്കിലെ വില്യം ഷൗ, ഡാനിയൽ ഫ്രീമാൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. പഴങ്ങളിൽ വന്ന് സാവധാനം പെറ്റുപെരുകുന്ന ചെള്ളുകളോടാണ് ഗവേഷകർ ഇതിനെ ഉപമിച്ചത്. നിയന്ത്രിക്കാനോ ഓഫാക്കാനോ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്വിച്ച് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
ഉപകരണത്തെയും ബോട്ട്നെറ്റിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായതിനാൽ, ഈ എഐ അധിഷ്ഠിത മാൽവെയർ എത്രത്തോളം വേഗത്തിലും ദൂരത്തിലും വ്യാപിക്കുമെന്നത് തങ്ങളുടെ ഏകദേശ കണക്കുകളാണെന്ന് ആന്ത്രോപിക് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, സാധാരണ ഉപകരണങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷി വർധിക്കും. അതേസമയം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എഐ മോഡലുകളുടെ വലിപ്പം കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ ഗവേഷണഫലം അപ്രതീക്ഷിതമല്ലെന്നും സമീപകാലത്തുണ്ടായ സമാനമായ കണ്ടെത്തലുകളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണെന്നും ഇല്ലിനോയിസ് സർവകലാശാലയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ വരുൺ ചന്ദ്രശേഖരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ പഠനം സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തെർമോസ്റ്റാറ്റുകൾ, ഹോം ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മുൻപേ വളരെ ദുർബലമാണെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭീഷണി വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഹാക്കർമാർ
എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ, നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എഐ സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പെരുമാറുന്നതല്ല, മറിച്ച് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ ഹാക്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എഐ വലിയ തോതിൽ കരുത്ത് നൽകുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം രൂക്ഷം
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾ മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ കടന്നുകൂടി സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നത്. സമാനമായ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും എഐയുടെ മേൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.
എന്നാൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം ഈ ആശയത്തെ എതിർക്കുകയാണ്. പകരം വ്യവസായ മേഖല തന്നെ എഐയുടെ മേൽ സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം അപകടസാധ്യതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ വ്യവസായ മേഖലയും സർക്കാരുകളും അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയിൽ നിക്ഷേപണം നടത്തിയിട്ടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാഡ് സ്മിത്തും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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