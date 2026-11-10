എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അസാധ്യമായതും സാധ്യമാക്കി ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ പുതിയ കരുത്തൻ എഐ മോഡലുകൾ
കഠിനമായ ജോലികൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലോഡിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5.2, ക്ലോഡ് മിത്തോസ് 5.2 എന്നീ എഐ മോഡലുകൾ.
Published : November 10, 2026 at 3:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രംഗത്ത് ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രമുഖ എഐ കമ്പനിയായ ആന്തോപിക് രണ്ട് പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി. ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5.2, ക്ലോഡ് മിത്തോസ് 5.2 എന്നിവയാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ മോഡലുകൾ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് പുതിയ മോഡലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
കോഡിങ്, ചിന്താശേഷി, ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യൽ എന്നിവ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും. മുൻപ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് പുതിയ മോഡലുകളെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറങ്ങിയ 5.1 വേർഷന്റെ അടുത്ത തലമുറ പതിപ്പുകളാണിവ.
പ്രോ, മാക്സ്, ടീം, എന്റർപ്രൈസ് എന്നീ എല്ലാ പണമടച്ചുള്ള പ്ലാനുകളിലും ഫേബിൾ 5.2 ലഭ്യമാണ്. ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ക്ലോഡ്-ഫേബിൾ-5-2 എന്ന പേരിൽ API വഴി ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സൈബർ സുരക്ഷയുടെയും ജീവശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ദുരുപയോഗങ്ങളും തടയാൻ ഇതിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൈബർ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് മാത്രമേ മിത്തോസ് 5.2 ലഭിക്കൂ. രണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേ മോഡലാണ്. ഇവയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്.
Introducing Claude Fable 5.2 and Claude Mythos 5.2, designed to tackle the most daunting technical challenges. They’re capable collaborators on ambitious projects in many fields, and show improvements in areas like coding, reasoning, and vision. https://t.co/jP0AutLxXb— Claude (@claudeai) November 9, 2026
വേഗതയേറിയതും വിലകുറഞ്ഞതും
ക്ലൗഡ് ഫേബിൾ 5.1 മോഡലിനേക്കാൾ 30% വരെ വേഗത്തിൽ ഈ മോഡലുകൾ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ആന്ത്രോപിക് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫേബിൾ 5.2ന്റെ വില ഒരു മില്യൺ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് 10 ഡോളറിൽ നിന്ന് 8 ഡോളർ ആയും ഔട്ട്പുട്ട് ടോക്കണിന് 50 ഡോളറിൽ നിന്ന് 40 ആയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇത് GPT-6 ആസ്ട്രയേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ്. കൂടാതെ സീറോ ഡാറ്റ റിറ്റെൻഷൻ നയത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ശക്തമായ പ്രകടനം
ഈ മോഡലുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പോലും മുൻപ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് സാധിച്ചു. കൂടാതെ, കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും, ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിക്സിലെ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടന്നിരുന്ന വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഫെർമാറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് തിയറം' ശരിയാണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇവയ്ക്ക് വെറും 30 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് സമയമെടുത്തത്. എഐ മോഡലുകളുടെ മികവ് അളക്കുന്ന ലീഡർബോർഡിൽ ഗൂഗിളിന്റെ 'ജെമിനൈ 4 കാർബൺ' എന്ന മോഡലിനെ മറികടന്ന് ഫേബിൾ 5.2 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.
സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി
അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായിപ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര എഐ സുരക്ഷാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ METR ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ എഐ മോഡലുകൾ മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലോഞ്ചും വരുന്നത്. പരീക്ഷണ സമയത്ത് ഈ മോഡലുകളുടെ പ്രകടനം പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ, യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്പനി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.
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