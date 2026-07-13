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ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ 'ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5' ജൂലൈ 19 വരെ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം: സമയപരിധി നീട്ടി

2026 ജൂലൈ 19 വരെയാണ് നീട്ടിയത്. അഞ്ച് ആഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് നീട്ടുന്നത്. സമയപരിധി അവസാനിച്ചാൽ ഫേബിൾ 5 ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അധികതുക നൽകേണ്ടി വരും.

ആന്ത്രോപിക് ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5 ANTHROPIC CLAUDE FABLE 5 CLAUDE FABLE 5 PRICING
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 5:54 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലായ ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5 സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ആന്ത്രോപിക് വീണ്ടും നീട്ടി. പണമടച്ചുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്കായി 2026 ജൂലൈ 19 വരെയാണ് നീട്ടിയത്. അഞ്ച് ആഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് നീട്ടുന്നത്.

പണമടച്ചുള്ള പ്രോ, മാക്‌സ്, ടീം, പ്രീമിയം എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാനുകളുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജൂലൈ 19 വരെ അധിക ചെലവില്ലാതെ ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5 ഉപയോഗിക്കാം. ഓപ്പൺഎഐ പോലുള്ള എതിരാളികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ പുതിയ തീരുമാനം.

2026 ജൂൺ 9നാണ് എഐ മോഡലായ 'ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5' ആന്ത്രോപിക് പുറത്തിറക്കിയത്. പണമടച്ചുള്ള പ്ലാനുകളുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ജൂൺ 22 വരെ കമ്പനി സൗജന്യ ആക്‌സസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം (ജൂൺ 12) ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഎസ് സർക്കാർ ഫേബിൾ 5ന് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഫേബിൾ 5-നൊപ്പം ക്ലോഡ് മിത്തോസിന്‍റെ സേവനവും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. ജൂൺ 30ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയെങ്കിലും പരിമിതമായ രൂപത്തിലാണ് ഫേബിൾ 5 എത്തിയത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിവാര പരിധിയുടെ 50% മാത്രമുള്ള ഉപയോഗ പരിധിയിലേക്ക് സേവനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ജൂലൈ 7ന് അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എങ്കിലും, അവസാന തീയതിക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ജൂലൈ 12ലേക്കും, പിന്നീട് ജൂലൈ 19ലേക്കും നീട്ടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയപരിധി അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഫേബിൾ 5ന് പ്രീ-പെയ്‌ഡ് ക്രെഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം നൽകേണ്ടി വരും.

നീട്ടിയെങ്കിലും സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ വിമർശമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം സമയപരിധി നീട്ടിയതിനും വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്. മതിയായ 'കമ്പ്യൂട്ട് ശേഷി' ലഭ്യമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 'ഫേബിൾ 5' സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനിൽ സ്ഥിരമാക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

സമയപരിധി അവസാനിച്ചാൽ
ജൂലൈ 20 മുതൽ ഫേബിൾ 5 ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മില്യൺ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് 10 ഡോളറും (ഏകദേശം 956 രൂപ) ഒരു മില്യൺ ഔട്ട്‌പുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് 50 ഡോളറും (ഏകദേശം 4,781 രൂപ) നിരക്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫേബിൾ 5 നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനുകളിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതുവരെ ഇത് താൽക്കാലിക നടപടിയായി കമ്പനി സ്വീകരിക്കാം.

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