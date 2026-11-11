ക്ലോഡിൽ ഇനി സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റും വൈറ്റ്ബോർഡും; ഓഫിസ് ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ആന്ത്രോപിക്
ക്ലോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആന്ത്രോപിക് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ടൂളുകളും പ്രമുഖ ആപ്പുകൾക്കായുള്ള സേവനങ്ങളും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ഗൂഗിളിനും ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 11, 2026 at 6:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക് തങ്ങളുടെ ക്ലോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ വൈറ്റ്ബോർഡുകൾ, ഡാറ്റാ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പുതിയ ടൂളുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോഡിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും, ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെച്ച് ക്രമീകരിക്കാനും, വിവരങ്ങൾ ദൃശ്യരൂപത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാക്കാനും സാധിക്കും.
വെറും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനപ്പുറം, സാധാരണ ഓഫിസ് ആപ്പുകൾ വഴി ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് ക്ലോഡ് ഇതിലൂടെ വളരുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഓഫിസ് ജോലികളിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ഗൂഗിളിനും വെല്ലുവിളിയായി ക്ലോഡ്
പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365, ഗൂഗിൾ വർക്ക്സ്പേസ് എന്നിവയുടെ നിരയിലേക്കാണ് ക്ലോഡ് എത്തുന്നത്. ഡോക്യുമെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കാനും, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും, പ്രസന്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കോപൈലറ്റ്, ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ എന്നീ എഐ ടൂളുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഇനി ക്ലോഡിന്റെയും സ്ഥാനം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ, ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ 'ക്ലോഡ് ഷീറ്റ്സ്' നൽകുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഒരു ടീമിലുള്ളവർക്ക് ഒരുമിച്ച് വിവരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും, ഫോർമുലകൾ നിർമ്മിക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും, ഒന്നിലധികം ഷീറ്റ് ടാബുകളിൽ ഒരേസമയം ജോലി ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
With Claude Whiteboards, talk through a messy plan and Claude lays it out on a board your team can edit. With Claude Sheets, ask for a tracker or a budget and you get a working spreadsheet you can all keep building. In beta on paid plans. https://t.co/9gKDcMUspB— Claude (@claudeai) November 10, 2026
വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ക്ലോഡ് ഡാറ്റ
മീറ്റിങുകളിൽ ഒരു ടീമിലുള്ളവർക്ക് ഒരേസമയം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു പൊതു ഡിജിറ്റൽ ഇടമാണ് 'ക്ലോഡ് വൈറ്റ്ബോർഡ്സ്'. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അവയുടെ സമ്മറി തയ്യാറാക്കാൻ ക്ലോഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. മുമ്പ് 'ഡാഷ്ബോർഡ്സ്' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന 'ക്ലോഡ് ഡാറ്റ' വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും അവ ചിത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
സ്നോഫ്ലേക്ക്, സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ടൂൾ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡാറ്റാ ടീം അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡാഷ്ബോർഡുകൾ, ദൃശ്യരൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ, വിവരണത്തോടുകൂടിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു.
ഓഫിസ് ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കും
മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഗൂഗിളും അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് ആപ്പുകളിൽ എഐ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകളും വൈറ്റ്ബോർഡുകളും ഡാഷ്ബോർഡുകളും എല്ലാം ക്ലോഡിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആന്ത്രോപിക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ഓഫിസിലെ ഓരോ ടീമിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ടൂളുകൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കാനും ക്ലോഡിന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ക്ലോഡിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റ് ആപ്പുകളും
മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകൾ ക്ലോഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഇന്ററാക്ടീവ് കണക്ടറുകളും' ആന്ത്രോപിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഡോബി, അറ്റ്ലാസിയൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ്, നെറ്റ്സ്യൂട്ട്, വർക്ക്ഡേ എന്നിവയുടെ പ്ലഗിനുകളും ക്ലോഡിൽ ലഭ്യമാകും. സെയിൽസ്, ഫിനാൻസ്, എച്ച്ആർ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഓഫിസ് ജീവനക്കാർക്ക് ക്ലോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഇവ സഹായിക്കും.
"ക്ലോഡ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവവുമായി ഇണങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ടൂളുകളിലൂടെ ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു; ആശയങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു; ഒപ്പം, നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു," എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആന്ത്രോപിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നിയന്ത്രിക്കാനും, ക്ലോഡിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനും, കമ്പനിയുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും, ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഒരു ഓഹരിക്ക് 70 മുതൽ 78 ഡോളർ വരെ വില നിശ്ചയിച്ച്, 82.5 കോടി വിൽക്കുന്നതിലൂടെ 64.35 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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