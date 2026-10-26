യുഎസ് വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ ചോർത്തി: ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ ക്ലോഡ് എഐ മോഡലിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായുള്ള ആരോപണം ആന്ത്രോപിക് പാടെ തള്ളി. ആന്ത്രോപിക് വക്താവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ക്ലോഡ് എഐ മോഡൽ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയോ, രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
By AFP
Published : October 26, 2026 at 6:06 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ ആന്ത്രോപിക് കമ്പനിയുടെ ക്ലോഡ് എഐ മോഡൽ എടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. പണം നൽകി കാണേണ്ട പേജിനെ മറികടന്നാണ് ജോർജിയയിലെ വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്തതെന്ന് ആക്സിയോസ് ഞായറാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസിൽ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സംഭവം.
നവംബർ 3നാണ് യുഎസിൽ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർ ഇതിനകം തന്നെ നേരത്തെ ബാലറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപുണ്ടായ സംഭവം മുൻനിര എഐ കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ആന്തരിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനം നേടിയ മോഡൽ ആരം ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ പേവാൾ സിസ്റ്റം മറികടന്ന് വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്തതായാണ് ആന്തോപിക്കിൽ നിന്നുള്ള വക്താവ് പറയുന്നത്. വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കോ ആപ്പുകളിലേക്കോ ഉള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പേവാൾ. ഇതിൽ ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ പണം നൽകി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയോ ഒറ്റത്തവണ പണമടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം തങ്ങളുടെ എഐ മോഡൽ ജോർജിയയിലെ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ, ഏതെങ്കിലും വോട്ടിങ് രേഖകൾ മാറ്റുകയോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ കമ്പനി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻനിര എഐ ലാബുകൾക്ക് സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ എത്രത്തോളം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എഐ മോഡലുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റും അനുമതിയില്ലാതെ കടന്നുകൂടുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സമാന സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾ മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ കടന്നുകൂടി സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നത്. മറ്റ് കമ്പനികളും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സമാനമായ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും എഐയുടെ മേൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. തുടർന്ന് എഐ മോഡലുകൾക്കായി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മിക കരാറിൽ ട്രംപും മുൻനിര എഐ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
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