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അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാതെ എസ്എംഎസും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും; ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്ക് പരിഹാരം

ഒരു റെഡ്ഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് അവരുടെ സാംസങ് ഫോണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോണ്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാതെ സന്ദേശം അയക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിവരം അറിയുന്നത്.

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Representational Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 5:43 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആൻഡ്രോയിഡ്- 16 മോഡൽ ഫോണുകളിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ബഗ് ശല്യത്തിന് പരിഹാരമാവുന്നു. ഈ ബഗ് കാരണം സാധാരണ ഫോൺ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാതെ ജെമിനി വഴി എസ്എംഎസും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും അയയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അത് സാധിച്ചേക്കില്ല. ഒരു റെഡ്ഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് അവരുടെ സാംസങ് ഫോണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോണ്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാതെ സന്ദേശം അയക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർഥ വിവരം അറിയുന്നത്.

പിക്‌സൽ ഫോണുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ബഗ് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഗൂഗിൾ മറുപടി പറഞ്ഞത്. പിക്‌സൽ 6 സീരീസ് ഉപകരണങ്ങളെ (പ്രത്യേകിച്ച് പിക്‌സൽ 6a-യിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു) ഇത് സജീവമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നും ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു. 2025 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സമാനമായ ജെമിനി അധിഷ്ഠിത ആൻഡ്രോയിഡ് ലോക്ക്-സ്ക്രീൻ ബൈപാസ് ബഗുകൾ ഉയർന്നുവന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

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ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഫോണുകളിൽ ഉപയോക്താവിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് മാസം മുതൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി ദി രജിസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ലോക്ക് സ്ക്രീനിലെ "Continue" പ്രോംപ്റ്റും Gemini-യുടെ "Add attachment" ബട്ടണും ഒരേ സമയം അമർത്തിയാൽ, PIN പരിശോധന ഒഴിവാക്കി സന്ദേശം അയക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ടെക്‌സ്‌റ്റ് വിൻഡോയിൽ @WhatsApp എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത് ആപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നേരത്തെ വാട്‌സ്ആപ്പ് ആക്‌സസ് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഈ ബഗ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് ആക്‌സസ് നൽകാൻ സാധിക്കും.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ജെമിനി (Gemini) ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നമാണിത്. ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആപ്പ് തുറക്കാനും തുടർന്ന് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും (PIN നൽകാനും) ജെമിനി ആവശ്യപ്പെടും. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സുരക്ഷയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അപകടമാണ്?

ഇതിലൂടെ ജെമിനിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും അനുമതി നൽകാൻ കഴിയും. കൂടാതെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ പുറത്ത് വിടാനും അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാനും സാധിക്കും. പൂർണ്ണമായും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പിക്‌സൽ 6a-യിൽ പോലും ഈ ദുർബലത പ്രവർത്തിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, അതായത് കണ്ടെത്തൽ സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റുകൾ അതിനെ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മോഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയായി ഉയർന്നു വരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്‌ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ഒരു ഉപകരണം കുറ്റവാളികൾക്ക് ഇരയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അക്രമികളെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ വ്യാജ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണികൾ ഫിഷിംഗ് സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അയക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

ഈ ബഗിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?

ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ജെമിനിയുടെ ലോക്ക്-സ്‌ക്രീൻ അനുമതികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും:

ഘട്ടം 1: ജെമിനി ആപ്പ് തുറക്കുക.

ഘട്ടം 2: മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തുള്ള മൂന്ന് തിരശ്ചീന വരകളുടെ മെനു ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഘട്ടം 4: ലോക്ക് സ്‌ക്രീനിലെ ജെമിനി മെനുവിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 5: "Use Gemini without unlock" off ചെയ്യുക

ഘട്ടം 6: "Calls and send messages without unlock" off ചെയ്യുക

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TAGGED:

GEMINI SECURITY FLAW
LOCK SCREEN VULNERABILITY
HOW TO DISABLE GEMINI LOCK SCREEN
ANDROID 16 SECURITY BUG ISSUE
ANDROID 16 SECURITY BUG ISSUE

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