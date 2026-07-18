വിവാഹ മോതിരത്തിൽ നിന്ന് സംരഭകത്വത്തിലേക്ക്, വനിതാ സംരഭക പണിതെടുത്ത വജ്രാഭരണം ഒടുവിൽ ബഹിരാകാശത്തും: വിക്രം-1 റോക്കറ്റിൽ ഭൂമിക്കപ്പുറം കുതിച്ചുയർന്ന കരവിരുത്
വനിത സംരഭക പണിതെടുത്ത വജ്രാഭരണം മുതൽ നെൽമണിയുടെ വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞൻ ശിൽപ്പങ്ങൾ വരെ 'മിഷൻ ആഗമൻ' ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൈറൂട്ട് വിക്ഷേപിച്ച വിക്രം-1 റോക്കറ്റിൽ ഭൂമിക്കപ്പുറം കുതിച്ചുയർന്നു. വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി.
Published : July 18, 2026 at 3:42 PM IST
വിത്തുകളും മൈക്രോ ആൽഗകളും ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകളുമൊക്കെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് കേട്ടുപരിചയമുള്ള കാര്യം തന്നെ. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കയച്ച മിഷൻ ആഗമൻ ദൗത്യം. കേൾവിക്കാർക്ക് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ചില വസ്തുക്കളാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിക്രം-1 റോക്കറ്റിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിണ്ണിലേക്ക് പറന്നത്.
രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് ദൗത്യമായ 'മിഷൻ ആഗമൻ' ഇന്ന് (ജൂലൈ 18) വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ ബഹാരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ആഗോള വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുകയാണ് സ്കൈറൂട്ട്.
വിവിധ പേലോഡുകൾക്ക് പുറമെ പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്നത് കൗതുകമുണർത്തുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. ഡോ എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ മിനിയേച്ചർ ശിൽപ്പം മുതൽ ആന്ധ്രാ വനിത ലാബിൽ തയ്യാറാക്കിയ വജ്രം വരെയുണ്ട്.
ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്ന് വനിതാ സംരഭകയുടെ താമര വജ്രാഭരണം
ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വജ്രം അയച്ചുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരുമൊന്ന് അമ്പരക്കും. അതെ, വജ്രം തന്നെ... ഇന്ത്യൻ വനിതാ സംരഭകയായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെനാലി സ്വദേശി സഞ്ജന ത്രിപുരമല്ലു ലാബിൽ വളർത്തിയെടുത്ത താമര രൂപത്തിലുള്ള വജ്രവും വിക്രം 1 റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്നു. ലാബിൽ വജ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ സ്ഥാപകയാണ് സഞ്ജന.
32 വജ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച 'കോസ്മിക് ബ്ലൂം' (Cosmic Bloom) എന്ന താമരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വജ്രാഭരണമാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചത്. ബഹിരാകാശത്ത് വജ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നായിരിക്കും മനസിലൂടെ മിന്നിമായുന്ന ചോദ്യം. ഇന്ത്യൻ കരകൗശലവിദ്യയുടെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് താമര രൂപത്തിലുള്ള വജ്രം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക ലാബ്-ഗ്രോൺ ഡയമണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയും മെറ്റീരിയൽ സയൻസും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
This is Cosmic Bloom 🪷— Cosmos Diamonds (@CosmosDiamonds) July 8, 2026
A lab-grown diamond shaped like a lotus - India’s flower, where gods are depicted, where Cosmos began.
One of the hardest substances on earth, shaped to survive the journey to space.
Meaning over beauty. Story over shine. 🚀 pic.twitter.com/Vaj2D1ECKl
വിവാഹ മോതിരത്തിൽ നിന്ന് സംരഭകത്വത്തിലേക്ക്
എഞ്ചിനീയറിങിൽ നിന്ന് സംരംഭകത്വത്തിലേക്കും ഒടുവിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്കും തന്റെ വജ്രത്തെ എത്തിച്ച കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ നാൾവഴികളെ കുറിച്ച് സഞ്ജന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. ബി.ടെക് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസൈൻ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സഞ്ജന ബിരുദമെടുത്ത് പല മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് ഋഷികേശുമായുള്ള (റാപ്പിഡോ സഹസ്ഥാപകൻ) വിവാഹം.
വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനിടെ വജ്ര മോതിരം തിരഞ്ഞിറങ്ങിയ സഞ്ജന വിവിധ വിപണിയിലെ ഗുണനിലവാരം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇത് ലാബിൽ വളർത്തിയ വജ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ വിവാഹനിശ്ചയത്തിനായി ഒരു മോതിരം തന്നെ സ്വയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ഡിസൈൻ കണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ 2020ൽ കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ആരംഭിച്ചു.
പിന്നീടുള്ള യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് സഞ്ജന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കൽ, വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കൽ ഇവയെല്ലാം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. ലിംഗവിവേചനവും നേരിട്ടു. നിങ്ങളോടൊപ്പം പുരുഷന്മാരാരും വന്നില്ലേ എന്ന പതിവ് ചോദ്യം പല തവണ നേരിട്ടതായി അവർ പറഞ്ഞു.
A Diamond is going to space. 🚀 For the first time in the world, a lab-grown diamond jewellery - Made in India -will fly aboard@SkyrootA Vikram-1 will create history. For centuries, diamonds came from deep inside the earth. But ours leaves it entirely. Diamond jewellery… pic.twitter.com/oVVbKfDwFa— Cosmos Diamonds (@CosmosDiamonds) July 7, 2026
വലിയ അവസരങ്ങൾ കൈപ്പിടിയിലെത്തുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ
ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വജ്രം അയയ്ക്കാനുള്ള അവസരം തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി ലഭിച്ചതെന്ന് സഞ്ജന പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചേർന്ന ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ വച്ചാണ് സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസിന്റെ സ്ഥാപകനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. സഞ്ജനയുടെ മനസിലുദിച്ച ചോദ്യമാണ് തന്റെ വജ്രത്തെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത്. 'നിങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വജ്രവും അയച്ചുകൂടാ?'എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.'എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല? ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ, ഞങ്ങൾ അയയ്ക്കാം.' ഇതായിരുന്നു സ്കൈറൂട്ടിന്റെ മറുപടി. അങ്ങനെയാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വജ്രമായിരിക്കണം താൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതെന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് താമര വജ്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ശിൽപങ്ങൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ, വാസ്തുവിദ്യ എന്നിവയിൽ താമര ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് താമരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വജ്രം തന്നെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചത്. ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം നാല് മാസമെടുത്തു. ഏറ്റവും വലിയ അവസരങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിവാഹനിശ്ചയ മോതിരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഭൂമിക്കപ്പുറം എത്തിനിൽക്കുന്ന തന്റെ വജ്രം തെളിയിച്ചതായി സഞ്ജന പറഞ്ഞു.
നെൽമണിയുടെ വലിപ്പമുള്ള മിനിയേച്ചർ ശിൽപ്പനങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തേക്ക്
ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മനുഷ്യൻ ഡോ എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം, രാജ്യത്തിന് ആദ്യമായി നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിത്തന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി വി രാമൻ, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവായ വിക്രം സാരാഭായ് എന്നിവരുടെ മിനിയേച്ചർ ശിൽപ്പങ്ങൾ മിഷൻ ആഗമൻ ദൗത്യത്തിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ, ശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിതന്നതിന് ആദരസൂചകമായാണ് മൂവരുടെയും രൂപം മനോഹരമായി കൊത്തിയെടുത്ത കുഞ്ഞുശിൽപ്പങ്ങൾ അയച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര മൈക്രോ ആർട്ടിസ്റ്റായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കൽ സ്വദേശി അജയ് കുമാർ മറ്റേവാഡയാണ് മിനിയേച്ചർ കരവിരുതിന് പിന്നിൽ. ഭാരം ക്രമീകരിക്കണമെന്നതിനാൽ സ്കൈറൂട്ട് കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു നെൽമണിയേക്കാൾ ചെറുതായാണ് ഓരോ പ്രതിമയും പണികഴിപ്പിച്ചത്. റോക്കറ്റിൽ അയയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം. സെറാമിക് പൊടി, കാർബൺ ഫൈബർ, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർത്താണ് പണികഴിപ്പിച്ചത്.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മിനിയേച്ചർ ശിൽപങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയെന്ന ആശയം അജയ് കുമാർ റോക്കറ്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുമായി പങ്കുവെച്ചത്. പിന്നീട് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ആശയം കരവിരുതായി, ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തുമെത്തി. ചൂടാക്കൽ, വൈബ്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് മിനിയേച്ചർ ശിൽപങ്ങൾ റോക്കറ്റ് പേലോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. സ്കൈറൂട്ടിന്റെ മിഷൻ ആഗമൻ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ അജയ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു.
മോദിയുടെ കൈപ്പടയിലെഴുതിയ 'വന്ദേമാതര'വും ബഹിരാകാശത്ത്
സാങ്കേതിക പേലോഡുകൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ 'വന്ദേമാതര'വും പ്രത്യേക പോസ്റ്റ്കാർഡിലാക്കി വിക്രം-1 റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്കൈറൂട്ട് ടീം അംഗങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികർ, മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻമാർ എസ് സോമനാഥ്, ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ എന്നിവർ സ്വന്തം കൈയെഴുത്തിൽ അയച്ച പോസ്റ്റ്കാർഡുകളും പ്രത്യേക പേലോഡ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സംഭാവന നൽകിയ ഓരോരുത്തരെയും ആദരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് പറഞ്ഞു.
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