ETV Bharat / technology

പഴയ ബാറ്ററികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മടുത്തോ? നൂറെണ്ണത്തിന് പകരം ഇത് ഒന്ന് മതി! ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ്-സി ബാറ്ററികളുമായി ആംബ്രെയ്ൻ

പരമ്പരാഗത ഡിസ്പോസിബിൾ ബാറ്ററികൾക്ക് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ബദലാണ് റെനിയോ ശ്രേണിയിലെ ടൈപ്പ്-സി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികൾ. ആംബ്രെയ്‌നിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും ആമസോണിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാകും.

റെനിയോ എഎ ടൈപ്പ് സി ബാറ്ററി റീച്ചാർജബിൾ ബാറ്ററി RENEO AA BATTERY PRICE RENEO AAA RECHARGABLE BATTERY PRICE
Ambrane Reneo AA and AAA Type-C Rechargeable batteries (Image Credit: Ambrane)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചാർജ് ചെയ്‌ത് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററികളുമായി ആംബ്രെയ്ൻ. റെനിയോ എഎ (Reneo AA), എഎഎ ടൈപ്പ്-സി (AAA Type-C) എന്നീ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികളാണ് ആംബ്രെയ്ൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിലെ 'റെനിയോ എഎഎ' രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എഎഎ ടൈപ്പ്-സി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ്.

പരമ്പരാഗത ഡിസ്പോസിബിൾ ബാറ്ററികൾക്ക് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ബദലായാണ് ആംബ്രെയ്ൻ റെനിയോ ശ്രേണിയിൽ ടൈപ്പ്-സി റീചാർജബിൾ ബാറ്ററികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. 499 രൂപ വിലയിലാണ് റെനിയോ എഎ പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം റെനിയോ എഎഎയുടെ വില 399 രൂപയാണ്. രണ്ട് വകഭേദങ്ങളും ആംബ്രെയ്‌നിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും ആമസോണിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

മോഡൽ വിലലഭ്യത
Renee AARs 499ആംബ്രെയ്‌നിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്|
ആമസോൺ| ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മുൻനിര
റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ
Renewal AAARs 399

ആംബ്രെയ്ൻ റെനിയോ റേഞ്ച്: സവിശേഷതകളും ആപ്ലിക്കേഷനും
ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ട് കൂടി ചേർത്തതോടെ, മിക്ക ആധുനിക സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്-സി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാറ്ററികൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ചാർജിങ് ഡോക്ക് വാങ്ങേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ദ്രുത ടോപ്പ്-അപ്പുകൾക്കായി 10 മിനിറ്റ് അടിയന്തര ചാർജിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. അതേസമയം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി റീചാർജ് ചെയ്യാനാകും. ടിവി റിമോട്ടുകൾ, വയർലെസ് മൗസുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ട്രിമ്മറുകൾ, ക്യാമറകൾ, സ്‌പീക്കറുകൾ, ഗെയിമിങ് കൺട്രോളറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ദൈനംദിന ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഡിസൈൻ ചെയ്‌ത ബാറ്ററികളാണ് റെനിയോ ശ്രേണിയിലുള്ളത്.

ആംബ്രെയ്ൻ റെനിയോ റേഞ്ച്: ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിനായി
ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ബാറ്ററികൾ. നൂറ് പരമ്പരാഗത ഡിസ്പോസിബിൾ ബാറ്ററികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന റെനിയോ ബാറ്ററികൾ ഒന്ന് മതിയെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഇത് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന ബാറ്ററിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ധനനഷ്‌ട്ടം കുറയ്‌ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, മാലിന്യവും കുറയ്‌ക്കും. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ റെനിയോ ബാറ്ററികൾ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററിക്ക് ബദലായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയാം.

ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തതെങ്കിലും, സുരക്ഷയ്‌ക്ക് കമ്പനി മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓവർചാർജിങ്, ഓവർകറന്‍റ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ പോലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലീക്കോ തീപിടിക്കാത്തമോ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാനും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ ബാറ്ററി ഗാർഹിക, വ്യക്തിഗത ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

Also Read:

  1. ഇവി വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെയ്‌ക്കാൻ ടാറ്റ സിയറയും: ലോഞ്ച് 2026 അവസാനത്തോടെ
  2. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ ടെസ്‌ല: ബെംഗളൂരുവിൽ ആദ്യ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ തുറന്നു
  3. ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ പ്രോ മോഡലുകൾ സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും: വില ഐഫോൺ 17 പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് സമാനം; റിപ്പോർട്ട്
  4. ജിമെയിലിൽ ഇനി 15GB ഫ്രീ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കില്ല, ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് പോളിസിയിൽ മാറ്റം
  5. സ്‌പോട്ടിഫൈ പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ ഇനിയില്ല: ഈ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനുകളുടെ വിലയിലും മാറ്റം, പുതിയ നിരക്ക് അറിയാം

TAGGED:

റെനിയോ എഎ ടൈപ്പ് സി ബാറ്ററി
റീച്ചാർജബിൾ ബാറ്ററി
RENEO AA BATTERY PRICE
RENEO AAA RECHARGABLE BATTERY PRICE
RENEO AAA TYPE C BATTERY LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.