ആമസോൺ എഐ പവേർഡ് സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് വികസിപ്പിക്കുന്നു; റിപ്പോർട്ടുകൾ
പുതിയ സ്മാര്ട്ട്ഫോണിന് 'ട്രാന്സ്ഫോര്മര്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അലക്സയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഐ പവേർഡ് ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് വിവരം.
Published : March 21, 2026 at 8:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെക് ഭീമൻ ആമസോണ് പുതിയ സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് വികസിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ അലക്സയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഐ പവേർഡ് ഉപകരണമാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഈ ആമസോണ് പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു.
പുതിയ സ്മാര്ട്ട്ഫോണിന് 'ട്രാന്സ്ഫോര്മര്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് കമ്പനിയുടെ 'ഡിവൈസസ് ആന്ഡ് സര്വീസസ്' യൂണിറ്റിനുള്ളില് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആണ് വിവരം. ഇൻബിൽറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കഴിവുകൾ ഇതിലുണ്ടാവും.
2014ലാണ് ആമസോണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫോണായ 'ഫയര് ഫോണ്' പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഫോൺ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിനിമലിസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫോണിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പേരിടാത്ത നാല് ഉറവിടങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അലക്സയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത മൊബൈൽ ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. മുഴുവൻ ഉപയോഗത്തിലും ആമസോണിനും ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ടച്ച്പോയിന്റായി വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രവർത്തിക്കും.
വോയ്സ്-നിയന്ത്രിത കമ്പ്യൂട്ടറിന് സമാനമായ വോയ്സ്-ഡ്രൈവൺ കമ്പ്യൂട്ടിങ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ദീർഘകാല ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഷോപ്പിങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബെസോസ് വിഭാവനം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം അംഗത്വം വഴി വേഗത്തിലുള്ള ഷിപ്പിങും മറ്റും നൽകുന്നതിലൂടെ ആപ്പിളിനെ ഇത് മറികടക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
ആമസോണിന്റെ ഉപകരണ യൂണിറ്റിലെ സീറോവൺ എന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സൂൺ, എക്സ്ബോക്സ് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജെ അല്ലാർഡാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലൈറ്റ് ഫോണാണ് പുതിയ ആമസോൺ ഫോണിന്റെ പ്രചോദനം.
ആമസോണിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ കസ്റ്റമൈസേഷന് പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആമസോണിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഷോപ്പുചെയ്യാനും പ്രൈം വീഡിയോ വഴി ഉള്ളടക്കം സ്ട്രീം ചെയ്യാനും പ്രാപ്തമാക്കിയേക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രൈം മ്യൂസിക് വേഗത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഗ്രുബ്ബബ് വഴി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനും ഇത് അനുവദിക്കും.
പരമ്പരാഗത ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട്, ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട സംയോജിത നൂതന AI സവിശേഷതകൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനായി വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് അലക്സ ഈ ഫോണിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2014 ജൂണിൽ $649 (ഏകദേശം 60,000 രൂപ) വിലയിലാണ് ആമസോൺ ഫയർ ഫോൺ എന്ന ആദ്യ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. വിപണിയിലെ ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാവാതെ 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ ആമസോൺ ഈ മോഡലിന്റെ വിൽപ്പന നിർത്തുകയായിരുന്നു.
