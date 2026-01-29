ടെക് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ആമസോണ്; വീണ്ടും കൂട്ടപിരിച്ചുവിടൽ, ഇന്ത്യക്കാരെയും ബാധിക്കും
ആമസോണ് 16,000-ത്തിലധികം കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. എഐയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് കാരണമെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ അറിയിച്ചു.
Published : January 29, 2026 at 11:38 AM IST
ആഗോളതലത്തിൽ 16,000-ത്തിലധികം കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനൊരുങ്ങി പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ആമസോൺ. 2025 അവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 14,000 ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ പിരിച്ചുവിടലാണിത്. പ്രധാനമായും കോർപ്പറേറ്റ്, ടെക്നോളജി വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമനങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും കൃത്രിമബുദ്ധിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് പിരിച്ചുവിടലെന്ന് ചീഫ് പീപ്പിൾ ഓഫീസർ ബെത്ത് ഗലെറ്റി അറിയിച്ചു.
കമ്പനിയിലെ ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതായുമായി സംബന്ധിച്ച് ജനുവരി 28 ബുധനാഴ്ച ആമസോണിൻ്റെ ചീഫ് പീപ്പിൾ ഓഫിസർ ബെത്ത് ഗലെറ്റി ഒരു ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കി. തുടര്ന്നാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകളിലേക്ക് കമ്പനി നീങ്ങുന്നത്. ഈ വര്ഷം പകുതിയോടെ ആകെ 30,000 കോർപ്പറേറ്റ് തസ്തികകള് ആമസോണ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
പിരിച്ചു വിടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 90 ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകുമെന്നും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനോ സാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡ് കാലത്തെ അമിതമായ നിയമനങ്ങളും, അതിനുശേഷം വിപണിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ലാഭക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദവുമാണ് ആമസോണിനെ ഇത്തരം കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്ത് കൊണ്ട് ആമസോണ് കൂട്ട പിരിച്ചുവിടല് നടത്തുന്നു?
റെക്കോഡ് ലാഭമുണ്ടായിട്ടും ആമസോൺ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ കടന്നുവരവാണ്. നിലവില് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെയും ഗൂഗിളിനെയും മറികടക്കാൻ ആമസോൺ ഏകദേശം 125 ബില്യൺ ഡോളർ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിലേക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കടന്നുവരവ് പല ജോലികളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും മനുഷ്യവിഭവശേഷി കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ആമസോൺ സിഇഒ ആൻഡി ജാസി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരെ ചുരുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ജാസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ ആമസോൺ 21 ബില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു. എന്നാൽ പ്രശ്നം പണമല്ല വേഗതയാണെന്ന് ജാസി പറഞ്ഞു. ഓരോ ടീമും അവർ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നുംഅദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു
ആമസോൺ ഗോ, ആമസോൺ ഫ്രഷ് സ്റ്റോറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി
പിരിച്ചുവിടല് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആമസോൺ ഗോ സ്റ്റോറുകളും ഫ്രഷ് ഗ്രോസറി സ്റ്റോറുകളും അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. പാം-സ്കാനിങ് പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനമായ ആമസോൺ വണ്ണും നിർത്തുകയാണെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ആമസോണിൻ്റെ വെയര് ഹൗസുകളില് അര ദശലക്ഷത്തിലധികം ജോലികൾ റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. മൊത്തം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 1.57 ദശലക്ഷമാണ്. ഫെബ്രുവരി 5 ന് ആമസോൺ നാലാം പാദ വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. 211 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിലെ പിരിച്ചുവിടലുകൾ ആമസോണിന് 1.8 ബില്യൺ ഡോളർ വേതന നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും അധികൃതര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
