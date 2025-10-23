മനുഷ്യരെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും 'കോബോട്ട്'; ആമസോണിൻ്റെ പാതയിൽ വേറെയും കമ്പനികള്? പണി പോകുമോ?
ആമസോണ് 6 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളെ മാറ്റി റോബോട്ടുകളെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് നിലവിൽ ഉയരുന്നത്.
Published : October 23, 2025 at 8:17 PM IST
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികരംഗം തുടർച്ചയായി വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് റോബോട്ടിക്സ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലുമടക്കം മനുഷ്യർ ചെയ്തിരുന്ന പല ജോലികളും ഇതിനോടകം റോബോട്ടുകള് കയ്യടക്കി കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്ന കണ്ടുപിടിത്തം എന്ന നിലയ്ക്ക്, അത്ര നിസാരമായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഈ യന്ത്ര മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ.
6 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ ജോലികളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാക്കളിലൊരാളായ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമൻ ആമസോണ്. മനുഷ്യരുടെ തൊഴിൽ ലഭ്യതയ്ക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിത്വത്തിനും ഇത് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള് ചെറുതല്ല. യുഎസിൽ ആണ് ആമസോൺ ഈ നീക്കം നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെ ആമസോൺ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത ദശകത്തിനുള്ളിൽ മിക്ക മേഖലകളിലും റോബോട്ടുകള് മനുഷ്യരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആമസോണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ആമസോണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ഓട്ടോമേഷൻ കൂട്ടാനും റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2027 ആകുമ്പോഴേക്കും നിയമിക്കേണ്ട 160,000 യുഎസ് ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിൽ കമ്പനിയുടെ 75 ശതമാനം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആമസോണിൻ്റെ റോബോട്ടിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇതോടെ ഏതാണ്ട് 12.6 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ലാഭമാണ് ആമോസോണിന് ഉണ്ടാവുക. എഐ, ഓട്ടോമേഷൻ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് പകരം അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി, കോബോട്ട് എന്നീ പദങ്ങളാണ് റോബോട്ടിക്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആമസോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
വാൾമാർട്ട്, യുപിഎസ് പോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന കമ്പനികൾ ആമസോണിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുമോ എന്നതാണ് വലിയ ആശങ്കയെന്ന് മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രൊഫസർ ഡാരോൺ അസെമോഗ്ലു പറഞ്ഞു.
ആയിരം റോബോട്ടുകൾ ഇതിനകം തന്നെ പാക്കിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആമസോണിൻ്റെ നിയമനങ്ങളിൽ 25 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടാക്കി. അതേസമയം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്ത് റോബോട്ടുകളെ വിന്യസിക്കാൻ ഉടനടി പദ്ധതികളൊന്നുമില്ലെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മാതൃകയായി ഷ്റീവ്പോർട്ട്
കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസിലെ ഷ്റീവ്പോർട്ടിൽ ഒരു റോബോട്ടിക്സ് കേന്ദ്രം ആമസോൺ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കൂടുതലും റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ വെയർഹൗസ് കേന്ദ്രത്തിൽ മനുഷ്യ ഇടപെടലുകള് വളരെ കുറവാണ്. ആയിരത്തോളം റോബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 2027 അവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 40 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ മാതൃക പിന്തുടരാനാണ് ആമസോൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പ്രതികരിച്ച് ആമസോൺ
അതേസമയം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് ആമസോൺ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഡെലിവറിക്കായി കൂടുതൽ ഡിപ്പോകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി എന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓട്ടോമേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പ്രധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
