കടലിലെ ചൂട് വില്ലനാകുന്നു; ലോകത്തെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടുത്ത വംശനാശഭീഷണിയിൽ, ആഗോള പഠന റിപ്പോർട്ട്
അടുത്ത 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തെ പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ 96 ശതമാനവും നശിച്ചുപോയേക്കാമെന്ന് പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആഗോളതാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവയെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചത്.
Published : November 6, 2026 at 8:56 PM IST
തീര സംരക്ഷണത്തിനും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും വളരെ അനിവാര്യമാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. ആഗോളതാപനവും മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും മൂലം സമുദ്രത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വലിയ തോതിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ പവിഴപ്പുറ്റുകളെല്ലാം അടുത്ത 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നശിച്ചുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പുതിയ ആഗോള പഠന റിപ്പോർട്ട്.
പവിഴപ്പുറ്റിന് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ
സമുദ്രങ്ങളിലെ താപനില വർധിക്കുന്നതും ഉഷ്ണതരംഗവുമാണ് പവിഴപ്പുറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ പ്രധാനമായും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത്. കടൽത്തീരങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും മണ്ണൊലിപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും, മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ടൂറിസത്തിനും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. 'കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നാലിലൊന്ന് സമുദ്ര ജീവികൾക്കും തീരദേശത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവനോപാധികൾക്കും തണലൊരുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവവൈവിധ്യ കലവറകളിൽ ഒന്നാണ്.
പവിഴപ്പുറ്റുകൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ
സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 96 ശതമാനവും വലിയ തോതിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും, 2075-ഓടെ ഇവ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ IUCN (International Union for Conservation of Nature) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അർമേനിയയിൽ നടന്ന യു.എൻ. ജൈവവൈവിധ്യ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ്, പശ്ചിമ പസഫിക്കിലെയും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കോറൽ ട്രയാംഗിൾ, മെസോഅമേരിക്കൻ ബാരിയർ റീഫ് സിസ്റ്റം, ചെങ്കടലിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകപ്രശസ്തമായ മിക്ക പവിഴപ്പുറ്റുകളും ഗുരുതര ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. കടുത്ത ചൂടിൽ നിറം മങ്ങിപ്പോകുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും തിരിച്ച് വരാൻ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിജീവന ശേഷിയുള്ള ചില പവിഴപ്പുറ്റുകളെങ്കിലും ഭാവിയിൽ അവശേഷിക്കുമെന്നതിനാൽ, അവയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു പവിഴപ്പുറ്റ് വ്യവസ്ഥ തകരുമ്പോൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പവിഴപ്പുറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പകരം ആൽഗകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും സ്പോഞ്ചുകളും നിറയുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി, ചെറിയ ജലജീവികൾ മുതൽ ഗ്രൂപ്പർ പോലുള്ള വലിയ മീനുകൾ വരെ അടങ്ങുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയാതെ വരും. സമുദ്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകളെന്ന് IUCN ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഗ്രെതൽ അഗിലാർ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകളെ നിരീക്ഷിച്ച് തയ്യാറാക്കിയത്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ നിരീക്ഷിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ പഠനം. 127 ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ പരിസ്ഥിതി മേഖലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, ആഗോളതലത്തിൽ 188,362 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇവ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മുൻപും പഠനങ്ങൾ
പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന 44 ശതമാനത്തോളം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് 'നേച്ചർ' ജേണലിൽ വന്ന മറ്റൊരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ലോകത്തിലെ 84 ശതമാനം പവിഴപ്പുറ്റുകളും കടുത്ത ചൂടുമൂലം നിറംമങ്ങി നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു സർവേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.
സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം
2024 ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായിരുന്നു. ചൂടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള സമുദ്രങ്ങളുടെ ശരാശരി വാർഷിക സമുദ്രോപരിതല താപനില റെക്കോർഡ് 69.57 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് (20.87 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) ആയിരുന്നു. ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം കടലിലെ മലിനീകരണം, അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനം, തീരദേശത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റുകളെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വലിയ തോതിൽ കുറച്ചും പവിഴപ്പുറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയും ടൽത്തീരങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവയെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കുമായി സ്ഥിരമായ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്ത് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് അഗിലാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പഠനം വിലയിരുത്തിയ മിയാമി സർവകലാശാലയിലെ കോറൽ റീഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ലാബ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ്രൂ ബേക്കർ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴിയും പങ്കുവെച്ചു.
ആഗോളതാപനവും മലിനീകരണവും തടയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനുള്ള വഴിയെന്നും, പകരം പുതുതായി വരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും നൂതന സമീപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഒരു ജീവശ്വാസമാകുമെന്നും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാവശ്യമായ സമയം നമുക്ക് നേടിത്തരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.