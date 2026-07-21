ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
'സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ജനറേറ്റീവ് എഐയുടെ ഭീഷണി ലഘൂകരിക്കണം' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നേച്ചർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് ഗവേഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
Published : July 21, 2026 at 2:19 PM IST
നിരുപദ്രവകരമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ശാസ്ത്രലോകത്തെ തന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചേക്കാം. പക്ഷിനിരീക്ഷകർ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. യഥാർഥ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കൃത്യതയെ എഐ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക വർധിക്കുന്നതിനിടെയാണിത്.
'സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ജനറേറ്റീവ് എഐയുടെ ഭീഷണി ലഘൂകരിക്കണം' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നേച്ചർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഐനാച്ചുറലിസ്റ്റ്, മക്കാളെ ലൈബ്രറി എന്നിവയുൾപ്പെടെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീഷിസ് റെക്കോഡിങ് ഡാറ്റാബേസുകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൃത്രിമം കാണിച്ച പല ചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകാതെ പോകുന്നതിനാൽ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
എഐ എഡിറ്റിങ് പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വന്യജീവി ചിത്രങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്കും ഇപ്പോൾ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതോ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോ ആണെന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സർവകലാശാലയിലെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജേണലിൻ്റെ രചയിതാവുമായ ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ലീസ് പറഞ്ഞു. പൂർണമായും കെട്ടിച്ചമച്ച കാഴ്ചകൾ അപൂർവമാണെന്നും അവ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ തടസമായി നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ എഐ എഡിറ്റുകൾ വലിയ അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം, സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയാതെ തന്നെ മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തേക്കാം.
മധ്യ ബ്രസീലിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ലീസ് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു എഐ ടൂളിനോട് ചിത്രം 'മെച്ചപ്പെടുത്താൻ' ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, എപ്പൊലെറ്റ് ഓറിയോൾ എന്ന പക്ഷിയെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ തദ്ദേശീയ ഇനമായ റെഡ്-വിങ്ഡ് ബ്ലാക്ക്ബേർഡ് ആയി തെറ്റായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എഐ അമേരിക്കൻ സ്പീഷിസുകളിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അസംഭവ്യമായ ഒരു തെറ്റായ കണ്ടെത്തലിന് കാരണമായി.
സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഭീഷണി
എഐ ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിനാൽ റെഡ്-വിങ്ഡ് ബ്ലാക്ക്ബേർഡ് ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട എപ്പൊലെറ്റ് ഓറിയോളിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നേച്ചർ ജേണൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും അവ്യക്തം
പ്രശ്നം എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ സിറ്റിസൺ സയൻസ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഐനാച്ചുറലിസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത 61 കോടിയിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 1,400 എണ്ണം മാത്രമാണ് എഐ ഇടപെടൽ സംശയിച്ച് ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
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ഫ്ലാഗ് ചെയ്യപ്പെട്ട മിക്ക കേസുകളും മനഃപൂർവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് ഐനാച്ചുറലിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടറും ജേണലിൻ്റെ സഹ രചയിതാവുമായ ടോണി ഇവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനിടയിൽ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും സ്വഭാവവും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുജനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വന്യജീവി ഡാറ്റയിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് രണ്ട് ഗവേഷകരും സമ്മതിച്ചു. കാരണം, വലിയ തോതിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംരക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഇത് അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്നു.
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