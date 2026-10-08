എഐ നിയന്ത്രണത്തിന് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ; നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന രേഖ അടുത്ത മാസത്തിനകം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി
എഐ നിയന്ത്രണ ചർച്ചാ രേഖ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഡീപ്ഫേക്ക് തടയുന്നതിനായി മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന നിയമങ്ങളാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരിക.
By PTI
Published : October 8, 2026 at 6:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരു മാസത്തിനകം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം, വ്യാജമായ 'ഡീപ്ഫേക്ക്' വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും തടയൽ, മനുഷ്യന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന സമീപനം എന്നിവയ്ക്കാണ് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. രാജ്യത്ത് എഐ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കാക്കുമെന്നും, രാജ്യത്ത് ഇത്തരമൊരു ചട്ടക്കൂട് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വരുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ
വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനായി മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി. വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡീപ്ഫേക്കുകൾ വിഡിയോകൾ തടയുക, മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുക, എഐ മേഖലയിലെ നൈപുണ്യ വികസനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരിക.
Union Minister @AshwiniVaishnaw at the Launch of World Development Report 2026 https://t.co/TkbQBvHu9k— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 8, 2026
ഡീപ്ഫേക്ക് വലിയ വിപത്ത്
സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിപത്തായാണ് ഡീപ്ഫേക്കിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോകളുടെ കൃത്യതയും ഗുണനിലവാരും ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ആളുകൾക്ക് മനസിലാവാത്തവിധം മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "മാറ്റങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വമായിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം," അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക്
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെ വെറും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അതിനായി നിയമവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സഹകരിച്ചുള്ള പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. സൈബർ സുരക്ഷ, ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡീപ്ഫേക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ തടയുന്നതിൽ ഈ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്കാണ് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി വ്യവസായ മേഖലയാണ് പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനായി എല്ലാവരുമായും ചർച്ച നടത്തി ഒരു മാസത്തിനകം ചർച്ചാ രേഖ പുറത്തിറക്കുമെന്നും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന എഐ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ധാർമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് അമേരിക്കയും
അടുത്തിടെയാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഓപ്പൺഎഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് മുൻനിര എഐ കമ്പനികൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചേർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അക്കോർഡ് ഓൺ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള ധാർമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ഇത് അതേപടി അനുകരിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശിവുമായി സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടെത്തിയിരുന്നു. മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ഭാഷകൾക്കും ജനസംഖ്യയ്ക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ എഐ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്ത് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിയമനിർമ്മാണത്തിനൊരുങ്ങുന്നതായി കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവും വ്യക്തമാക്കിയത്.
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