ബഹിരാകാശത്ത് ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ ഒരുക്കാൻ അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ്; നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം തിരുപ്പതിയിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
സിഐഐ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത്. തിരുപ്പതി ജില്ലയിലായിരിക്കും ബഹിരാകാശ ഓർബിറ്റൽ ഡാറ്റാ സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക.
Published : November 14, 2026 at 6:09 PM IST
വിശാഖപട്ടണം: ബഹിരാകാശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ ഡാറ്റാ സെന്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക സ്റ്റാർട്ടപ്പായ അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സിഐഐ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിലാണ് തിരുപ്പതി ജില്ലയിൽ ഈ സൗകര്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാ സർക്കാരുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
ബഹിരാകാശ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനൊപ്പം ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്നുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഈ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ സാധിക്കും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Humbled to sign an MoU with the Govt. Of Andhra Pradesh to invest in a unit that would build space-based orbital data center platforms and enable end-to-end support for equatorial and low inclination launch operations. This would directly complement our efforts in Tamil Nadu, where our facilities will support launch to polar / sun synchronous orbits. As a refresher, @AgnikulCosmos 's reusable Agnibaan launch vehicle has the capacity to extend its patented & extendable upper stage to be a platform that can host data centres. This stage extension adds to the effort of making Agnibaan fully reusable - the lower stage is recovered on a barge in the ocean & the upper stage is kept alive and extended beyond just one mission. Honoured to be having the opportunity to build original space technology from India, for the world. @CII_PS @AP_EDB @Industries_GoAP @srinathr155 @moin_spm @satchakra_iitm @iitmadras @iitm_respark @IITMIC @ANRFIndia @tdbgoi @IndiaDST @TN_SIPCOT @TIDCO_1965 @Guidance_TN @TheStartupTN @isro @INSPACeIND @startup_mission #CIIPartnershipSummit2026— AgniKul Cosmos (@AgnikulCosmos) November 13, 2026
തമിഴ്നാട്ടിൽ കമ്പനി നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതി വലിയ പിന്തുണയാകുമെന്ന് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കുന്നത്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന അഗ്നിബാൻ റോക്കറ്റിന്റെ മുകൾഭാഗം വികസിപ്പിച്ച്, അതിനെ ബഹിരാകാശത്ത് ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാക്കി മാറ്റാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.
അഗ്നിബാൻ റോക്കറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ വിപുലീകരണം. റോക്കറ്റിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം കടലിലെ പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തിരികെ ഇറക്കി വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ, മുകൾഭാഗം ഒരു ദൗത്യത്തിന് ശേഷം നശിച്ചുപോകാതെ ബഹിരാകാശത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ ഗൂഗിളിന്റെ 'സൺക്യാച്ചർ' എന്ന പരീക്ഷണ ഡാറ്റാ സെന്റർ വിക്ഷേപിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അഗ്നികുലിൽ നിന്ന് നിർണായക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുന്നത്. ഇത് ബഹിരാകാശത്തെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുപ്പിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
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