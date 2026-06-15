അദാനി ഗ്രൂപ്പും ജാബിലും ഒന്നിക്കുന്നു: ലക്ഷ്യം ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജാബിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡുമായി കൈകോർക്കുന്നതായി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. വിശദമായി അറിയാം.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 9:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ, ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ജാബിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡുമായി കൈകോർക്കുന്നതായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ ആവശ്യകത വർധിച്ചുവരുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ജാബിലുമായി സഹകരിക്കുന്നത്.
ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ രൂപകൽപ്പന, എഞ്ചിനീയറിങ്, നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ബഹുരാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ജാബിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് (Jabil Inc). കമ്പനിയുടെ നൂതന നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കൊപ്പം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലോജിസ്സ്റ്റിക്സും സംയോജിപ്പിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനം.
ഇരു കമ്പനികളും ചേർന്ന് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള എഐ റാക്കുകൾ, സെർവറുകൾ, സ്റ്റോറേജ്, നെറ്റ്വർക്കിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മൾട്ടി-ഗിഗാവാട്ട് നിർമ്മാണ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റുകൾ (PDU-കൾ), കൂളന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റുകൾ (CDU-കൾ), ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, സ്വിച്ച് ഗിയറുകൾ, ബസ് ബാറുകൾ, തെർമൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പിന്തുണയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കും. എഐ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വഴി, അടുത്ത ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായും രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായും ആണ് നിലവിൽ ഇരുകമ്പനികളും ശ്രമിക്കുന്നത്.
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഡാറ്റാ സെന്റർ വിപണി 5-8 GW ശേഷിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് കമ്പനികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രർ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നതായി ഇരുകമ്പനികളും എടുത്തുപറഞ്ഞു.
2035 ആകുമ്പോഴേക്കും 5 GW ഹരിത ഊർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന AI-റെഡി ഡാറ്റാ സെന്റർ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാനാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പദ്ധതി. ഇതിലേക്കാണ് പുതിയ ചുവടുവെയ്പ്പാണ് ജാബിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡുമായുള്ള സഹകരണം. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 29.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ജാബിൽ. ആഗോള AI ഡാറ്റാ സെന്റർ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കാളിത്തത്തിലേർപ്പെടുന്നത് വഴി പങ്ക് വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ജാബിൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണ്ണ AI ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് ജാബിലുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. വളർന്നുവരുന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇന്ത്യ വെറുമൊരു ഉപഭോക്താവ് മാത്രമല്ല, നിർമ്മാതാവും കയറ്റുമതിക്കാരനുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ജാബിലിന്റെ അറുപത് വർഷത്തിലേറെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് വൈദഗ്ധ്യവും നൂതന ഉൽപ്പാദന ശേഷികളും തങ്ങളുടെ ശക്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, ഊർജ്ജ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹൈപ്പർസ്കെയിലർമാർക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള റാക്ക് ലെവൽ വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന എഐ വിപണികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിൽ ശക്തിയും, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ പിന്തുണയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ എളുപ്പമാക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.