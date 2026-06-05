വെറും കൂറകളല്ല ഇവർ, പിന്നില് വമ്പൻ സാങ്കേതിക "തലച്ചോറുകൾ"! കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടി നേതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഇങ്ങനെ...
ട്രോളന്മാരല്ല, ലോകോത്തര ഡിഗ്രിക്കാർ! കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ അക്കാദമിക് പ്രൊഫൈലുകൾ വിശദമായി അറിയാം...
Published : June 5, 2026 at 7:59 PM IST
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് 'മീം പാരഡി' രൂപത്തിൽ കടന്നുവന്ന്, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുമായി വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സമകാലിക ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി). ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പ്രമുഖർ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ ജനനത്തിന് കാരണമായത്.
നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെയും വിദ്യാർഥി പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തുന്ന യുവാക്കളെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്, "ജോലിയില്ലാത്ത ചില കോക്രോച്ചുകൾ (കൂറകൾ) സിസ്റ്റത്തെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്നു" എന്ന രീതിയിൽ ചില ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ നടത്തിയ പരിഹാസം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
ഈ പരിഹാസത്തെ അതേപടി ഉൾക്കൊണ്ട്, യുവാക്കളെ അപമാനിച്ചവർക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അഭിജീത് ദീപ്കെ എന്ന യുവാവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു പുതിയ 'ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടി' പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങളെ 'കൂറകൾ' എന്ന് വിളിച്ചവർക്ക് മുന്നിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' എന്ന പേരിൽ അവർ ഒരു പാരഡി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകി.
ഇതിനുപിന്നാലെ സിജെപി തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ വൻ വിവാദമായ നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച, പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ അടിയന്തര രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി.ജെ.പി ഈ വൻ പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 6 ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ യുവജന മുന്നേറ്റം അരങ്ങേറുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഐടി-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെ വിപ്ലവത്തിനും നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി.ജെ.പി കോർ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രധാന നേതാക്കള് ചില്ലറക്കാരല്ല. ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് ബി.ടെക് നേടിയ അത്യാധുനിക ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് വരെ അറിവുള്ള വമ്പൻമാരാണ് ഇവര്. സിജെപിയുടെ വക്താക്കളുടെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെയും ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിച്ചാലോ...?
1. അഭിജീത് ദീപ്കെ
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനും പ്രധാന മുഖവുമായ അഭിജീത് ദീപ്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കട്ട 'പ്രൊഫഷണൽ' തന്നെയാണ്.
ബിരുദം: പൂനെയിലെ പ്രമുഖ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ജേണലിസത്തിൽ ബാച്ചിലർ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി.
ഉപരിപഠനം: അമേരിക്കയിലെ ലോകപ്രശസ്തമായ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പബ്ലിക് റിലേഷൻസിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദധാരിയാണ് മുപ്പതുകാരനായ അഭിജീത്. ഡിജിറ്റൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജിംഗിലും ക്യാമ്പയിൻ സ്ട്രാറ്റജിയിലും വൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഇദ്ദേഹം മുൻപ് ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്വൈസറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. സൗരവ് ദാസ്
പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചീഫ് വക്താവാണ് സൗരവ് ദാസ്. ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. പ്രശസ്തമായ അമിറ്റി എജ്യുക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ 2016 - 2019 ബാച്ചിൽ ഈ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്
Youth icon @SauravDassss is being targeted by the IT cell for raising issues that affect students....at a time when many choose silence, he chose courage..we need more young leaders who are willing to raise the issues that matter to the youth. We stand with him and fully support… pic.twitter.com/Uh3P31gFH9— Berlin 🚩 (@Toxicity_______) June 4, 2026
യോഗ്യത: ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം. വിവരാവകാശ നിയമങ്ങൾ, ഭരണഘടനാപരമായ സുതാര്യത, സാമൂഹിക-നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും മാധ്യമപ്രവർത്തന പരിചയവും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
ബിരുദപഠനത്തിന് ശേഷം 2020 മുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി കരിയർ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളായ ദി കാരവൻ, അൽ ജസീറ, ദി ഹിന്ദു, ദി വയർ , ആർട്ടിക്കിൾ 14 എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ലേഖനങ്ങളും അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
3. അശുതോഷ് റാങ്ക
ഇന്ത്യൻ എജ്യുക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ പാളിച്ചകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ ഡാറ്റാ വിശകലനങ്ങളുമായി രംഗത്തുവരുന്ന നേതാവാണ് അശുതോഷ് റാങ്ക.
ബി.ടെക് ബിരുദം: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂരിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി.ടെക് ബിരുദം നേടിയത് (2013 - 2017 ബാച്ച്). ഐ.ഐ.ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ജിംഖാനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഉപരിപഠനം: ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇദ്ദേഹം പ്രമുഖ ആഗോള കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ 'മക്കിൻസി ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ' ലണ്ടനിൽ കൺസൾട്ടന്റായും ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്
All protests and processions on 6 June will be entirely peaceful, democratic, and within the framework of the law.— CJP Comms (@CJPComms) June 5, 2026
We also request Delhi Police to take cognisance of hate speech and violent videos circulating online and take appropriate measures. @AshutoshRanka @Cockroachisback pic.twitter.com/xcBFJb6P8r
4. വിജേത ദാഹിയ
പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജികളും കാമ്പയിൻ കണ്ടന്റുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന വനിതാ നേതാവാണ് വിജേത ദാഹിയ.
യോഗ്യത: ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിസർച്ചറും പ്രശസ്തയായ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കറുമാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ അക്കാദമിക് റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് വിജേത.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും പഴക്കമേറിയതുമായ സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലകളിലൊന്നായ ഡൽഹി ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
പൊളിറ്റിക്കൽ റിസർച്ചർ & സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ: ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ വിശകലനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ യൂട്യൂബ് ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായ ധ്രുവ് റാഠിയുടെ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയ ഗവേഷണങ്ങളും സ്ക്രിപ്റ്റ് രചനകളും നിർവ്വഹിക്കുന്നത് വിജേത ദാഹിയയാണ്. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലെ വലിയ സ്വാധീനവും, കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങൾ യുവാക്കളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വിജേത ദാഹിയയുടെ ഈ പശ്ചാത്തലം പാർട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
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