ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട, മറന്നാലും കുഴപ്പമില്ല! ആധാർ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി: ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

ആധാർ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാകും. ഇതിലെ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

HOW TO DOWNLOAD AADHAAR APP ആധാർ ആപ്പ് AADHAAR NEWS AADHAAR CARD
UIDAI Launches New Aadhaar App for Android and iOS Users (Photo Credit: X@Aadhaar)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പ്രധാന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില്‍ ഒന്നായ ആധാർ കാർഡിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാനോ, ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾക്കോ, ഇൻകം ടാക്‌സ് അടക്കാനോ, സിം കാർഡിനോ, ഗ്യാസ് കണക്ഷനോ വരെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. ആധാർ ഇല്ലാതെ പല സേവനങ്ങളും ലഭിച്ചെന്നു തന്നെ വരില്ല.

ഇത്രയും പ്രാധാന്യമേറിയ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നാലുള്ള പൊല്ലാപ്പ് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഇനി ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നാലും, കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ആധാർ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് യുഐഡിഎഐ (യുണീക്ക് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ) ആധാർ ആപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചത്.

ആധാർ കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് പുറമെ, മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡുകൾ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആപ്പ് സഹായിക്കും. ആധാർ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആധാർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മൾട്ടി-പ്രൊഫൈൽ മാനേജ്‌മെന്‍റ്: ഒരേ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നിരവധിയാളുടെ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ആപ്പിൽ അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വരെ ആധാർ കാർഡുകൾ ചേർക്കാം. ഇത് ഗാർഹിക ഐഡന്‍റിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ബയോമെട്രിക് സുരക്ഷാ ലോക്ക്: നിങ്ങളുടെ ആധാർ ഡാറ്റ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബയോമെട്രിക് ഓതന്‍റിഫിക്കേഷൻ സജീവമാക്കാം. അതായത് ഫിംഗർ പ്രിന്‍റോ ഫേസ് ലോക്കോ വെയ്‌ക്കാം. നിങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കും ലഭ്യമാവില്ല.

സെലക്‌ടീവ് ഡാറ്റ ഷെയറിങ്: നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ത് വിവരമാണോ, ആ വിവരം മാത്രം പങ്കിടാനാവും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും മാത്രമേ പങ്കിടാനുള്ളൂവെങ്കിൽ വിലാസവും ജനനത്തീയതിയും മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കും.

ക്യൂആർ കോഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ: ബാങ്കുകൾ, സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വേഗത്തിലുള്ളതും പേപ്പർ രഹിതവുമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ആധാർ ആപ്പിൽ നിന്നുള്ള QR കോഡുകൾ വഴി സ്‌കാൻ ചെയ്യാം.

ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് ആക്‌സസ്: ആപ്പിൽ ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്‌ത് വെച്ച നിങ്ങളുടെ ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാണാനാവും. എന്നിരുന്നാലും ഓൺലൈൻ ആക്‌സസ് പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത നൽകും.

യൂസേജ് ഹിസ്റ്ററി മോണിറ്ററിങ്: അധിക സുരക്ഷയ്ക്കായി ആപ്പിന്‍റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ആക്‌റ്റിവിറ്റി ലോഗിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.

ആധാർ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

  • ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ (ആൻഡ്രോയിഡ്) അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ (ഐഒഎസ്) സന്ദർശിച്ച് ഔദ്യോഗിക “ആധാർ” ആപ്പ് തിരയുക. തുടർന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
  • തുടർന്ന് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.
  • നിങ്ങളുടെ ആധാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒടിപി വരും. ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരാൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും നിർബന്ധിത ഫേസ് സ്‌കാൻ ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആറ് അക്ക സുരക്ഷാ പിൻ സൃഷ്‌ട്ടിക്കുക.

