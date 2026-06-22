ETV Bharat / technology

അഞ്ച് മാസത്തിനകം 3.3 കോടിയിലധികം ഡൗൺലോഡുകൾ: കത്തിക്കയറി ആധാർ ആപ്പ്

പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം വെറും അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആധാർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തത് 3.3 കോടിയിലധികം തവണയാണ്.

ആധാർ ആപ്പ് AADHAAR APP USE HOW TO GET AADHAAR APP HOW TO DOWNLOAD AADHAAR ONLINE
Aadhaar App crosses 3.1 crore downloads in 5 months (Image Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: യൂണിക് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) അടുത്തിടെയാണ് 'ആധാർ ആപ്പ്' എന്ന പേരിൽ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഭൗതിക പകർപ്പ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കാതെ സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ആധാർ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഇത്. കൂടാതെ ക്യൂആർ കോഡ് പങ്കിട്ട് ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.

ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ മറക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ആധാർ ആപ്പ് ഗുണം ചെയ്യും. പുറത്തിറക്കി മാസങ്ങൾക്കകം പുതിയ ആധാർ ആപ്പ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ആരംഭിച്ച അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആപ്പ് മൂന്ന് കോടിലധികം പേർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിന്‍റെ ലക്ഷ്യം വിജയം കണ്ടതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മൊബൈൽ നമ്പറോ വിലാസമോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോവാതെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിനാൽ തന്നെ ഏകദേശം 40 ലക്ഷം ആളുകൾ ഇതിനകം മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം 8.5 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ ആപ്പ് വഴി വിലാസവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ആളുകൾ ഇത്തരം ജോലികൾക്കായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം ആധാർ കാർഡിലെ ഫോൺ നമ്പറോ വിലാസമോ മാറ്റാം.

ആധാർ ആപ്പിലെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ക്യുആർ കോഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആധാർ പങ്കിടൽ, ഫേസ് ഓതന്‍റിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട്, ഓഫ്‌ലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ, ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സേവനങ്ങൾ പുതിയ ആധാർ ആപ്പിൽ ലഭിക്കും. ആധാർ ആപ്പ് പ്രധാനമായും സ്വകാര്യതയിലും ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനയിലും ആണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഭൗതിക ഫോട്ടോകോപ്പികൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിന് പകരം ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് അവസരം നൽകുന്നു.

മാത്രമല്ല, ക്യൂആർ കോഡ് പങ്കിട്ട് ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലൂടെ ഭൗതിക രേഖകൾ നേരിട്ട് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഇത് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നു. ഉപയോക്തൃ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധനയും ആപ്പിലുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഫേസ് ഓതന്‍റിക്കേഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും?
ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ആധാർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. തുടർന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി ഒടിപി നൽകുക. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രാരംഭ സജ്ജീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോക്താക്കളോട് ഒടിപി ആവശ്യപ്പെട്ടോളാം.

സ്റ്റെപ്പ് 1: പുതിയ ആധാർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: ഒടിപി നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4: പ്രാരംഭ സജ്ജീകരണ സമയത്ത് ഫേസ് ഓതന്‍റിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുക.

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആപ്പ് പല തരത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടും. ഹോട്ടൽ ചെക്ക്-ഇൻ സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ ആധാർ കാർഡ് നൽകുന്നതിന് പകരം ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്‌ത് സ്ഥിരീകരണം നടത്താൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.


Also Read:

  1. സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയ്‌ക്ക് ഈ വർഷം പിൻഗാമി ഉണ്ടാകില്ല: കാരണം മെമ്മറി വില വർധനവ്
  2. ലൈസൻസും രജിസ്‌ട്രേഷനും വേണ്ട! വിലയാണേൽ 69,499 രൂപ മാത്രം: ആംപിയറിന്‍റെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചറിയാം
  3. നഗരയാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും! സൂപ്പർ ബൈക്കിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി അപ്രീലിയ
  4. ടെലിഗ്രാമിന് വൻ തിരിച്ചടി; നിയന്ത്രണം നീക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

ആധാർ ആപ്പ്
AADHAAR APP USE
HOW TO GET AADHAAR APP
HOW TO DOWNLOAD AADHAAR ONLINE
AADHAAR APP DOWNLOADS CROSS CRORES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.