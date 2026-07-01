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മേശവലിപ്പിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചത് ദിനോസറിന്‍റെ വാലിലെ അസ്ഥി! തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം

പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ശേഖരിച്ചത് ദിനോസറിന്‍റെ വാലിലെ അസ്ഥിയാണെന്ന് ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ടൈറ്റാനോസോർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദിനോസറിന്‍റേതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY ദിനോസർ
Image for representational purpose only (Picture Credit: AFP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 1, 2026 at 3:38 PM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: അന്‍റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശേഖരിച്ച വസ്‌തു ദിനോസറിന്‍റെ വാലിലെ അസ്ഥിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് മേശവലിപ്പിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ച വസ്‌തു ദിനോസർ ഫോസിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തുന്നത്. ടൈറ്റാനോസോർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നീണ്ട കഴുത്തുള്ള, സസ്യഭുക്കായ ദിനോസറിന്‍റെ വാലിലെ അസ്ഥിയാണ് ഇത്.

എങ്കിലും ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1985-ൽ അന്‍റാർട്ടിക്കയിലെ ജെയിംസ് റോസ് ദ്വീപിൽ നടത്തിയ പര്യവേഷണത്തിനിടെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൈക്ക് തോംസൺ ആണ് ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് അന്‍റാർട്ടിക്ക് സർവേയുടെ ഭാഗമായി പഠനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY ദിനോസർ
This image provided by the Natural History Museum shows a fossil found in Antarctica that belongs to a group of dinosaurs called titanosaurs (Picture Credit: Natural History Museum via AP)

ഫോസിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം
പ്രദേശത്തെ പാറയിലെ പാളികൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഫോസിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ശേഖരിച്ചെങ്കിലും ദിനോസർ ഫോസിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. വലിയ ഉരഗത്തിന്‍റെ അവശിഷ്‌ട്ടം എന്നാണ് ശേഖരിച്ച വസ്‌തുവിനെ തോംസൺ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് അന്‍റാർട്ടിക്ക് സർവേയുടെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാലിയന്‍റോളജിസ്റ്റായ മാർക്ക് ഇവാൻസിന് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥി ദിനോസറിന്‍റേതാകാമെന്ന് സംശയമുതിർന്നു. തുടർന്ന് മറ്റ് ഗവേഷകരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ദിനോസർ ഫോസിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY ദിനോസർ
This image provided by the Natural History Museum shows a fossil found in Antarctica that belongs to a group of dinosaurs called titanosaurs (Picture Credit: Natural History Museum via AP)

അസ്ഥിയുടെ ആകൃതി വിശകലനം ചെയ്‌ത്, മറ്റ് പൂർണ്ണമായ ദിനോസർ അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്‌ത ശേഷമാണ് നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. ആക്റ്റ പാലിയന്‍റോളജിക്ക പൊളോണിക്ക ജേണലിൽ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY ദിനോസർ
This image provided by the Natural History Museum shows a fossil found in Antarctica that belongs to a group of dinosaurs called titanosaurs (Picture Credit: Natural History Museum via AP)

മഞ്ഞുപാളികൾ കാരണം അന്‍റാർട്ടിക്കയിൽ ദിനോസർ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപൂർവമാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ദിനോസർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ പ്രദേശം സമൃദ്ധമായ വനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും, ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നും പഠനത്തിന്‍റെ സഹ-രചയിതാവ് പോൾ ബാരറ്റ് പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 23 അടി (7 മീറ്റർ) നീളമുള്ള ദിനോസർ ആയിരിക്കാം ഇതെന്നും, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാമെന്നും, എന്നാൽ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ജഡം തീരത്ത് നിന്ന് കടലിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയതാകാമെന്നും സമുദ്രശിലയിൽ ഫോസിലായി മാറിയതാകാമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY ദിനോസർ
This image provided by the Natural History Museum shows a fossil found in Antarctica that belongs to a group of dinosaurs called titanosaurs (Picture Credit: Natural History Museum via AP)

ഫോസിലുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ തോംസൺ 2020 ൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്‍റെ കണ്ടെത്തലിന്‍റെ മൂല്യത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നെന്നും ഇവാൻസ് പറഞ്ഞു. തോംസൺ കണ്ടെത്തിയതിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം സാങ്കേതികവിദ്യയിലുണ്ടായ വികാസമാണ് ഗവേഷകർക്ക് അസ്ഥികൾക്കുള്ളിൽ പരിശോധിക്കാനും കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ തേടാനും സഹായകരമായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL
DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER
BRITISH ANTARCTIC SURVEY
ദിനോസർ
DINOSAUR FOSSIL FOUND IN ANTARCTICA

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