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5ജിയേക്കാൾ നൂറിരട്ടി വേഗത; 6ജി സേവനങ്ങൾ 2030-ഓടെ യാഥാർഥ്യമാകും

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐഐടികളും ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും 6ജി ഗവേഷണങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു

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Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 11:00 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈവ് ജി (5G) നെറ്റ്‌വർക്കുകളേക്കാൾ നൂറുകണക്കിന് ഇരട്ടി വേഗതയുള്ള സിക്സ് ജി (6G) സാങ്കേതികവിദ്യ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് സൂചന. 2030-ഓടെ സിക്സ് ജി സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ.

തദ്ദേശീയമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സിക്സ് ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഏഴ് വർഷം മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. 'ഭാരത് സിക്സ് ജി വിഷൻ' പദ്ധതിക്കായി 10,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്താനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐഐടികളും ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും സിക്സ് ജി ഗവേഷണങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയാണ്.

മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2023-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സിക്സ് ജി ഗവേഷണ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിരവധി ഐഐടികളും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളും ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക രൂപരേഖകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2025-ൽ സിക്സ് ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വികസനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. 2030-ഓടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

Terahertz AI native antenna 6G 6G launch 2030 Bharat 6G Vision Osmania University 6G research
ഉസ്‌മാനിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഇ സി ഇ വിഭാഗം തലവൻ പ്രൊഫ പി നവീൻ കുമാർ (ETV Bharat)

ആഗോള തലത്തിലെ മത്സരം
സിക്സ് ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരത്തിൽ ചൈന, അമേരിക്ക, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത്. ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ സിക്സ് ജി നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന. അതേസമയം, അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ പകുതിയോടെ തങ്ങളുടെ സിക്സ് ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് രൂപകൽപന ചെയ്യുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക, ഫിൻലൻഡ്, ജപ്പാൻ, തായ്‌വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും സിക്സ് ജി ഗവേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ഓട്ടോണമസ് വാഹനങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സിക്സ് ജി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ആഗോള തലത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
അടുത്ത തലമുറ വയർലെസ് ഫ്രെയിംവർക്കുകളും ആധുനിക മൈക്രോവേവ്, ആർഎഫ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ആൻ്റിനകൾ വഴി സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയും. സിക്സ് ജി ആശയവിനിമയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം ആൻ്റിനകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തുവരികയാണ്. ഭാവിയിലെ ആശയവിനിമയ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും. ടെറാഹെർട്സ് ശേഷിയുള്ളതും നിർമിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ആൻ്റിനകൾ ഉപയോഗിച്ച്, മരുഭൂമിയിലോ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലോ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കും. സെക്കൻഡിൽ ഒരു ടെറാബൈറ്റ് വരെ വേഗത നൽകാൻ സിക്സ് ജിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിപ്ലവം
പൊതുജനങ്ങൾക്കും രോഗികൾക്കും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ സിക്സ് ജി സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും. നിലവിലെ റോബോട്ടിക് സർജറി സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന്, 'സ്വാം റോബോട്ടിക്സ്' സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഇരുപതോളം ചെറിയ റോബോട്ടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് ഐസിയുവിലെ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായം നൽകാനും സാധിക്കും.

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കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടത്താനും രോഗികൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഹോളോഗ്രാഫിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വിദൂര ശസ്ത്രക്രിയകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സിക്സ് ജി വഴിയൊരുക്കും.

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TAGGED:

6G TECHNOLOGY UPDATES
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