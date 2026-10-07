രസതന്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാനം ഇത്തവണ രണ്ട് പേർക്ക്: നേട്ടത്തിന് കാരണമായ കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെ
2026-ലെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുരസ്കാരം രണ്ട് പേർക്ക്. നേട്ടം അസിമെട്രിക് ഓർഗാനിക് സിന്തസിസിലെ നോൺ-ലീനിയർ ഇഫക്റ്റുകളും ഓട്ടോകാറ്റലിസിസും കണ്ടെത്തിയതിന്.
Published : October 7, 2026 at 3:43 PM IST
സ്റ്റോക്ക്ഹോം: 2026ലെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് ഇത്തവണ നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. ഹെൻറി ബി. കാഗൻ, കെൻസോ സോവായ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. അസിമെട്രിക് ഓർഗാനിക് സിന്തസിസിലെ നോൺ-ലീനിയർ ഇഫക്റ്റുകളും ഓട്ടോകാറ്റലിസിസും കണ്ടെത്തിയതിനാണ് അംഗീകാരം. ആധുനിക മരുന്നുകൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വ്യാവസായിക രൂപകല്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും നിർണ്ണായകമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇരുവരും നടത്തിയത്.
2026 രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടാം
ഫ്രഞ്ച് രസതന്ത്രജ്ഞനും അസിമെട്രിക് കാറ്റാലിസിസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് ഹെൻറി ബി. കാഗൻ. നിലവിൽ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ്-സുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ എമിരറ്റസ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അസിമെട്രിക് ഓർഗാനിക് സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഉൽപ്രേരകങ്ങളുടെ (Catalyst) പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായകമായ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തി. ഒരേ തന്മാത്രയുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മിറർ ഇമേജുകളിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ എങ്ങനെ മുൻഗണന നേടുന്നു എന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
ജാപ്പനീസ് ഓർഗാനിക് രസതന്ത്രജ്ഞനാണ് കെൻസോ സോവായി. നിലവിൽ ടോക്കിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസിലെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം. ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായ തന്മാത്രകളുടെ പ്രത്യേക ഘടനയായ 'കൈരാലിറ്റി' എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ഇദ്ദേഹം നടത്തി. കെൻസോ സോവായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ രാസപ്രവർത്തനിനെ രസതന്ത്ര ലോകത്ത് സോവായ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. രണ്ട് വിജയികളും 12 ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണർ (ഏകദേശം 11.6 കോടി രൂപ) സമ്മാനത്തുക പങ്കിടും.
നേട്ടത്തിന് കാരണമായ കണ്ടെത്തൽ
അമിനോ ആസിഡുകൾ പോലുള്ള ചില തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം പോലെയുള്ള രണ്ട് രൂപങ്ങളായാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇവയിലൊന്ന് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരമൊരു രാസപരമായ അസമമിതി (ഹോമോചിരാലിറ്റി) എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നത് രസതന്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നാളായി ഉത്തരം കിട്ടാതെ കിടന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതിനാണ് ഹെൻറി ബി. കാഗൻ, കെൻസോ സോവായ് എന്നിവർ ഇത്തവണത്തെ രസതന്ത്ര നോബേലിന് അർഹരായത്.
Thanks to the discoveries that are being recognised by the #NobelPrize in Chemistry 2026, chemists have gained fundamental new tools for use in their daily work but, above all, these discoveries have contributed to solving one of chemistry’s greatest mysteries: how homochirality – like that found in all living beings – can be created. The Soai reaction – developed by 2026 laureate Kenso Soai – has awakened new enthusiasm in chemists who want to understand the life’s origins. Around the world, researchers are now trying to repeat Soai’s achievement, but with the aim of producing homochiral amino acids and sugars. The non-linear effects that fellow laureate Henri B. Kagan discovered have become an important tool for chemists when they design new reactions. The fact that a reaction is non-linear provides chemists with information about how it occurs. This information can be used to optimise the reaction, so they can obtain the purest possible enantiomers of the product. This is vital for every company that manufactures substances that are intended to interact with living beings, such as pharmaceuticals, flavours, scents and agricultural chemicals. In some cases, it is also important in the production of new materials.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലാക്കാനുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തവണ രസതന്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. രസതന്ത്രത്തിൽ ഏറെ നാളായി ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ സഹായിച്ചതായി റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി പറയുന്നു. ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാണപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേക തരം തന്മാത്രകളുടെ രൂപം എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇരുവരും കണ്ടെത്തിയത്.
കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കായി വലിയ സംഭാവന നൽകാൻ കെൻസോ സോയിയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ശുദ്ധമായ അമിനോ ആസിഡുകളും പഞ്ചസാരകളും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു.
ഒരു രാസപ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും മനസിലാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഹെൻറി കാഗന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഒരു കണ്ണാടി രൂപം മാത്രം മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. പുതിയ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മികച്ച മാർഗ്ഗമാണിത്.
എന്താണ് ഹോമോചിരാലിറ്റി?
ഹോമോചിരാലിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം. ചില തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരേ ഘടനയാണെങ്കിലും അവയുടെ ഇടത് വശവും വലത് വശവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കാണാം.
കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളും പരസ്പരം കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം പോലെയുള്ള രണ്ട് രൂപങ്ങളിലായാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോശങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീനുകളിൽ ഇവയിലൊന്ന് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ രൂപം പ്രകൃതിയിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ.
ഹോമോചിരാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ദീർഘകാലമായി രസതന്ത്രജ്ഞർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം പോലെയുള്ള രണ്ട് തരം തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ, പരീക്ഷണക്കുഴലുകളിൽ അവ രണ്ടും തുല്യ അളവിലാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവയിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ രസതന്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിച്ചു. കാരണം മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയിലെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകാൻ കഴിയൂ.
രണ്ട് പേരുടെയും സംഭാവനകൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ തന്മാത്രകൾ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും വഴിയൊരുക്കി. മനുഷ്യരുമായും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായും സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന മരുന്നുകൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കാർഷിക രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. ചില പുതിയ തരം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വഴിതെളിച്ചേക്കും.
2025ലെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാക്കൾ:
കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. സുസുമു കിറ്റഗാവ, റിച്ചാർഡ് റോബ്സൺ, ഒമർ എം യാഗി എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്കുകളുടെ വികസനത്തിനാണ് ഇവർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്.