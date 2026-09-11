പോരാട്ടം കനക്കും: മാരുതി ബലേനോയോ അതോ ടാറ്റ ആൾട്രോസോ? വിലയും ഫീച്ചറുകളും അറിയാം
2026 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പുതിയ ബലേനോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ആൾട്രോസ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റും 5.99 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
Published : September 11, 2026 at 4:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് വിപണിയിലെ ജനപ്രിയ മോഡലായ ബലേനോയുടെ പുതിയ പതിപ്പിന്റെ സമ്പൂർണ വിലവിവരങ്ങൾ മാരുതി സുസുകി പുറത്തുവിട്ടു. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ച 2026 ബലേനോ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് ആദ്യം 6.10 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വിലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട അന്തിമ പട്ടിക പ്രകാരം പ്രാരംഭ മോഡലായ സിഗ്മ 5.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ് ഷോറൂം വിലയിൽ ലഭ്യമാകും.
പ്രഖ്യാപിച്ചതിലും 11,000 രൂപയോളം കുറഞ്ഞതോടെ വാഹനം ആറുലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിലവരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു. അതേസമയം ഉയർന്ന മോഡലായ ആൽഫ (ഒ) വേരിയൻ്റിന് 9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ് ഷോറൂം വില. ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ആൾട്രോസ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റും 5.99 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
വിലയും വേരിയൻ്റുകളും
അഞ്ച് പ്രധാന ട്രിമ്മുകളിലാണ് മാരുതി ബലേനോ എത്തുന്നത് - സിഗ്മ, ഡെൽറ്റ, സീറ്റ, ആൽഫ, ആൽഫ (ഒ). പെട്രോൾ, സിഎൻജി എഞ്ചിനുകളും മാനുവൽ, എഎംടി ഗിയർബോക്സുകളും ചേർന്ന് ആകെ ഒൻപത് വേരിയൻ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. സിഗ്മയ്ക്ക് 5.99 ലക്ഷവും ഡെൽറ്റയ്ക്ക് 7 ലക്ഷവുമാണ് ആരംഭ വില.
ഇടത്തരം ട്രിമ്മുകളായ സീറ്റ 8 ലക്ഷം രൂപയിലും ആൽഫ 9.10 ലക്ഷം രൂപയിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആൽഫ (ഒ) മോഡലുകൾ 9.50 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആൽഫ (ഒ) എഎംടി പതിപ്പിനാണ് 9.99 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നത്. സിഎൻജി പതിപ്പുകൾ ഡെൽറ്റ, സീറ്റ ട്രിമ്മുകളിൽ യഥാക്രമം 7.92 ലക്ഷം, 8.92 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കുകളിൽ വാങ്ങാം.
|2026 ബലേനോ
|വേരിയൻ്റ്
|പെട്രോൾ എം.ടി.
|പെട്രോൾ എഎംടി
|സിഎൻജി എംടി
|സിഗ്മ
|5.99 ലക്ഷം രൂപ
|-
|-
|ഡെൽറ്റ
|₹7 ലക്ഷം
|₹7.50 ലക്ഷം
|7.92 ലക്ഷം രൂപ
|സീറ്റ
|₹8 ലക്ഷം
|8.50 ലക്ഷം രൂപ
|8.92 ലക്ഷം രൂപ
|ആൽഫ
|9.10 ലക്ഷം രൂപ
|9.60 ലക്ഷം രൂപ
|-
|ആൽഫ (O)
|9.50 ലക്ഷം രൂപ
|9.99 ലക്ഷം രൂപ
|-
ടാറ്റ ആൾട്രോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്മാർട്ട്, പ്യുവർ, പ്യുവർ എസ്, ക്രിയേറ്റീവ്, ക്രിയേറ്റീവ് എസ്, അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എസ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് ട്രിമ്മുകളിലായി 27 വേരിയൻ്റ് കോമ്പിനേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഐസിഎൻജി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾക്കൊപ്പം മാനുവൽ, എഎംടി, ഡിസിഎ ഗിയർബോക്സുകളും ഇതിലുണ്ട്.
എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട് ട്രിമ്മിന് 5.99 ലക്ഷവും പ്യുവറിന് 7.14 ലക്ഷവുമാണ് പ്രാരംഭ വില. പ്യുവർ എസ് 7.44 ലക്ഷം, ക്രിയേറ്റീവ് 8.09 ലക്ഷം, ക്രിയേറ്റീവ് എസ് 8.44 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ ഉയർന്ന വേരിയൻ്റായ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എസ് 9.29 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് എഞ്ചിനും ഗിയർബോക്സും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആൾട്രോസ് വിശാലമായ അവസരം നൽകുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ വേരിയൻ്റുകളിലൂടെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബലേനോ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
|2026 ആൾട്രോസ്
|വേരിയന്റ്
|വില
|സ്മാർട്ട്
|5.99 ലക്ഷം
|ശുദ്ധമായ
|7.14 ലക്ഷം
|പ്യുവർ എസ്
|7.44 ലക്ഷം
|സൃഷ്ടിപരമായ
|8.09 ലക്ഷം
|ക്രിയേറ്റീവ് എസ്
|8.44 ലക്ഷം
|നേടിയ എസ്
|9.29 ലക്ഷം
ഫീച്ചറുകൾ
ബലേനോയുടെ അടിസ്ഥാന മോഡലായ സിഗ്മയിൽ ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻ്റിന ഒഴികെ ഇൻഫോടൈൻമെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 6 എയർബാഗുകൾ, ഹിൽ ഹോൾഡോടു കൂടിയ ഇഎസ്പി, റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഐസോഫിക്സ് ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കറുകൾ, ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, ഹൈ സ്പീഡ് അലേർട്ട്, എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ, എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും 3-പോയിൻ്റ് എൽആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാന മോഡലിൽ തന്നെയുണ്ട്.
നേരെമറിച്ച്, ആൾട്രോസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മോഡലായ സ്മാർട്ട് കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. 6 എയർബാഗുകൾ, ഇഎസ്പി, ഐസോഫിക്സ്, റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ എന്നീ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമെ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, സ്മാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, 90 ഡിഗ്രിയിൽ തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾ, എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, 10.16 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ, ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ (ഇക്കോ, സ്പോർട്ട്), ഫോളോ മി ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, കീലെസ് എൻട്രി, നാല് വാതിലുകളിലും പവർ വിൻഡോകൾ, ഐഡിൽ സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എഞ്ചിനും ഗിയർബോക്സും
ബലേനോയിൽ 1.2 ലിറ്റർ 3-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ മോഡലിൽ ഇത് 5,700 ആർപിഎമ്മിൽ 82.93 പിഎസ് കരുത്തും 4,500 ആർപിഎമ്മിൽ 112.4 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 5-സ്പീഡ് എഎംടി ഗിയർബോക്സുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സിഎൻജി പതിപ്പ് പെട്രോളിൽ സമാന ശേഷി നൽകുമ്പോൾ സിഎൻജി മോഡിൽ 5,700 ആർപിഎമ്മിൽ 59.75 പിഎസ് കരുത്തും 2,900 ആർപിഎമ്മിൽ 101.8 എൻഎം ടോർക്കും പുറത്തെടുക്കും. സിഎൻജിയിൽ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ് മാത്രമാണുള്ളത്.
ആൾട്രോസിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. 1.2 ലിറ്റർ റെവോട്ടറോൺ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 88 പിഎസ് കരുത്ത് നൽകുന്നു. ഇതിൽ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 5-സ്പീഡ് എഎംടി, 6-സ്പീഡ് ഡിസിഎ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 1.2 ലിറ്റർ ഐസിഎൻജി എഞ്ചിൻ സിഎൻജി മോഡിൽ 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 73.5 പിഎസ് കരുത്തും 3,250 ആർപിഎമ്മിൽ 115 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഡിസിഎ ഒഴികെയുള്ള മാനുവൽ, എഎംടി ഗിയർബോക്സുകൾ സിഎൻജിയിലും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, കരുത്തുറ്റ 1.5 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്ഡ് റെവോടോർഖ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 4,000 ആർപിഎമ്മിൽ 90 പിഎസ് കരുത്തും 1,250 - 3,000 ആർപിഎമ്മിൽ 200 എൻഎം ടോർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം?
ഇരു വാഹനങ്ങളും മികച്ച മൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ്. കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന എഞ്ചിൻ-ഗിയർബോക്സ് കോമ്പിനേഷനുകൾ, ടാറ്റയുടെ കരുത്തുറ്റ ബോഡി നിർമാണ രീതി എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആൾട്രോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതേസമയം, മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത, കുറഞ്ഞ പരിപാലനച്ചെലവ്, ലളിതമായ ഉടമസ്ഥാനുഭവം എന്നിവയാണ് മുൻഗണനയെങ്കിൽ മാരുതി സുസുകി ബലേനോ മികച്ചൊരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും.
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