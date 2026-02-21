'ആരോഗ്യരംഗം ഐസിയുവിൽ, മന്ത്രി മൗനത്തിൽ'; നിയമസഭയിൽ ഉത്തരം കാത്തുകിടക്കുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ
15ാം കേരള നിയമസഭയുടെ 14, 15 സെഷനുകളിൽ എംഎൽഎമാർ ഉന്നയിച്ച ഭൂഭിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും 'ഉത്തരമില്ലാത്തവ' ആയി തുടരുകയാണ്. വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുകയാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി
Published : February 21, 2026 at 12:53 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാര്ത്ഥന്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ അനാസ്ഥകൾ വ്യാപക ചർച്ചയാകുന്നതിനിടെ, നിയമസഭയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരം കാത്തുകിടക്കുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ. ആശുപത്രികളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും നിയമസഭയിൽ ഉയർന്ന ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾക്കും മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 15ാം കേരള നിയമസഭയുടെ 14, 15 സെഷനുകളിൽ എംഎൽഎമാർ ഉന്നയിച്ച ഭൂഭിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും 'ഉത്തരമില്ലാത്തവ' ആയി തുടരുകയാണ്. വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുകയാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി.
ആരോഗ്യ രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാതെ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നിയമസഭയെ തന്നെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ പദ്ധതികൾ പാതിവഴിയിലാണ്. പകർച്ചവ്യാധികൾ പെരുകുന്നു. ചികിത്സാപ്പിഴവുകൾ വർധിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമാക്കാതെ മന്ത്രി ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
പദ്ധതികൾ പാതിവഴിയിൽ: കോടികളുടെ കുടിശികയ്ക്ക് കണക്കില്ല
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി (കാസ്പ്) കുടിശിക, കാരുണ്യ ബെനവലൻ്റ് ഫണ്ട്, ഹൃദ്യം, സുകൃതം തുടങ്ങിയ സൗജന്യ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളിൽ സർക്കാർ വിവിധ ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക എത്രയാണെന്ന് നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചത് അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎയാണ്. എന്നാൽ, ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കുടിശ്ശിക മൂലം പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽനിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത്.
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി വഴി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശിക 1600 കോടിയിലധികം രൂപ കവിഞ്ഞതോടെ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് കുടിശിക വർധിച്ചത്. സ്വകാര്യ ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകളുമായുള്ള കുടിശിക തർക്കങ്ങളും പൂർണമായി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിനായിട്ടില്ല.
ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ: കുടിശികയുടെ കണക്കില്ല
സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ വിതരണക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശിക എത്രയാണെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ചോദിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യ മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതും ഡോക്ടർമാർ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ച് ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതും സഭയിൽ ചോദ്യങ്ങളായി ഉയർന്നുവന്നു. കൃത്യമായ ഉത്തരം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
കുടിശിക മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് വിതരണക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 2024 മെയ് മുതലുള്ള 158 കോടി രൂപ കുടിശികയിൽ 28 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാർ നൽകിയതെന്നാണ് വിതരണക്കാരുടെ ആരോപണം.
ചികിത്സാ പിഴവുകളിലെ അന്വേഷണം: നടപടി സംബന്ധിച്ച് വിവരമില്ല
സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണവും ഉത്തരവാദികളായ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയും സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉയർന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ ചികിത്സാ പിഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 45ലേറെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്.
പകർച്ചവ്യാധികൾ ഭീഷണി: മരണമെത്രയെന്ന് കണക്കില്ല
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും മരിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിയമസഭയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഏഴുപേരായിരുന്നു. എലിപ്പനി മൂലവും നിരവധിപേർ മരിച്ചിരുന്നു. തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങളും വാക്സിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
Also Read: 'തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന, റീത്തുവെക്കൽ സിപിഎം രീതി'; വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്