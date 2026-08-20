വന്താരയിൽ നിന്ന് അതിഥികളെത്തി; തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ ഇനി സീബ്രക്കാഴ്ചയും
കൂടുതല് മൃഗങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗലശാലയിലെത്തിക്കാനും അവയുടെ വംശവര്ധനയുണ്ടാക്കി അവയുടെ കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മൃഗശാല അധികൃതര് ശ്രമിക്കും
Published : August 20, 2026 at 8:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം:ഒന്പതു വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില് ഇനി സീബ്ര കാഴ്ച വസന്തം. ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രീന്സ് റെസ്ക്യൂ ആന്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന് സെൻ്റർ (വന്താര)യില് നിന്ന് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയോടെയാണ് സീബ്രകളെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തിച്ചത്. ഇവയെ ഉടന് സന്ദര്ശകര്ക്കു കൂടി കാണാന് കഴിയുന്ന കൂടുകളിലേക്കു മാറ്റും.
മൃഗശാലയിലെത്തുന്ന സന്ദര്ശകര്ക്ക് ഇനി സീബ്രകളെയും കാണാന് കഴിയും. മൂന്നും അഞ്ചും വയസ്സാണ് സീബ്രകള്ക്ക്. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അനിമല് ആംബുലന്സില് റോഡുമാര്ഗമാണ് സീബ്രകളെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചത്. 2002 ഏപ്രിലില് ചെന്നൈ വണ്ടല്ലൂര് മൃഗശാലയില് നിന്നെത്തിച്ച സീത എന്ന സീബ്ര പ്രായാധിക്യം മൂലം 2017-ല് ചത്തതിനു ശേഷം മൃഗശാലയില് സീബ്രകള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
സന്ദര്ശകരുടെയും മൃഗശാലാ അധികൃതരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോള് സാധ്യമായിരിക്കുന്നതെന്ന് മൃഗശാലാ ഡയറക്ടര് പി.എസ്. മഞ്ജുളാ ദേവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. കൂടുതല് മൃഗങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തിക്കാനും അവയുടെ വംശവര്ധനയുണ്ടാക്കി കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മൃഗശാലാ അധികൃതര് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പോള് എത്തിച്ച രണ്ടു സീബ്രകളും ഇണകളായതിനാല് സന്താനോത്പാദനം നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിനു പകരമായി തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില് നിന്ന് ഒരു രാജവെമ്പാലയെയും ഒരു സിംഹവാലന് കുരങ്ങിനെയും വന്താര സൂവിലേക്കു കൈമാറും. മൂന്നു ദിവസത്തോളം നീണ്ട റോഡുയാത്രയിലാണ് സീബ്രകളെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചത്. മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട യാത്രയില് മൃഗശാലയിലെ വെറ്റിനറി സംഘം അനുഗമിച്ചിരുന്നു. വന്താരയില് അധികം മനുഷ്യസഹവാസമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ സീബ്രകളെ കൂടുതല് നിരീക്ഷണത്തിനു വിധേയമാക്കും. അതിനാല് കൂടുതൽ മനുഷ്യരുമായി ഇണങ്ങുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇവയെ സന്ദര്ശകര്ക്ക് കാണാന് കഴിയുന്ന കൂടുകളിലേക്കു മാറ്റുക.
മൃഗശാലയില് ഏഴു മാസം മുൻപ് ജനിച്ച സിംബ, സൂരി എന്നീ രണ്ടു സിംഹക്കുട്ടികളെ ഇന്നലെ സന്ദര്ശകര്ക്കു കാണാന് കഴിയുന്ന കൂടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ലിയോ-ലെന സിംഹ ഇണകള്ക്കു ജനിച്ചതാണ് ഈ സിംഹക്കുട്ടികള്. അമ്മ സിംഹം ഇവയെ കാര്യമായി പരിചരിക്കാന് തയാറാകാത്തതിനാല് പ്രത്യേകം കൂടുകളിലേക്കു മാറ്റി മൃഗശാലയിലെ വെറ്റിനറി സംഘം ഏഴു മാസം പരിചരിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്നലെ ഇവയെ തുറന്ന കൂടുകളിലേക്കു മാറ്റിയത്. വിദേശത്തു നിന്ന് ഒരു ജിറാഫിനെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മൃഗശാലാ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
Also Read:ഇനി കണ്ണവത്തെ ശുദ്ധമായ തേൻ നുണയാം; പാട്യം ബാങ്കിൻ്റെ 'മധുരമുള്ള' പുതിയ സംരംഭം, എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും