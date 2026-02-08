ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള കേസിൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം ഒന്നിച്ചുള്ള കുറുവ സംഘം: കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം; യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ്
അടൂർ പ്രകാശ് എന്തിനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചത് എന്ന ചോദ്യവും യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മുൻപോട്ട് വച്ചു. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അറിയിച്ചു.
കോട്ടയം: ശബരിമല സ്വർണകൊള്ളയിൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം ഒന്നിച്ചുള്ള കുറുവ സംഘമാണ് പിന്നിലെന്ന് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് വി മനു പ്രസാദ്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയം വളരെ വ്യാപകമായി സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്വർണക്കൊള്ള എന്ന നിലയിലാണ് വിഷയം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ തുടക്കം മുതൽ ഭാരതീയ ജനതാപാർട്ടി ഈ കൊള്ളക്ക് പിന്നിൽ സിപിഎമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുതന്നെയാണ് യുവമോര്ച്ചയ്ക്കും പറയാനുള്ളതെന്ന് വി മനു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായും പ്രതിക്കൂട്ടിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. സിപിഎമ്മിനെ പോലെതന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ട്. ഇരുമുന്നണികളും നന്നായി ശബരിമലയെ ഒരു കറവപ്പശുവാക്കി. പിന്നീട് അവിടുത്തെ സ്വർണം കട്ട് എല്ലാ അഴിമതികൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്ന് മനു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. എന്നാൽ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. എന്തിനാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നിലേയ്ക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എത്തിച്ചത് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തന്നെയുമല്ല ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലും പത്രസമ്മേളനം നടത്താനും പത്രക്കാരെ കാണാനും പ്രതികരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസും നടത്തുന്നത്. എസ്ഐടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പലരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണ സ്വാധീനം കാരണം എസ്ഐടിക്ക് കൃത്യമായി അന്വേഷണം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം അത്യാവശ്യമാണ്.
നിലവിൽ കോൺഗ്രസിനും സിപിഎമ്മിനും ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനി അടൂർ പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജിവയ്ക്കുകയും പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയും വേണം. തന്നെയുമല്ല എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശബരിമലയെ സ്വർണക്കൊള്ള സങ്കേതമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നും സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുണ്ടാക്കിയ ഡീൽ എന്താണ് എന്നും പൊതുസമൂഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി യുവമോർച്ച മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ്. വേണ്ടിവന്നാൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിലും സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളോടൊപ്പം സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ഡൽഹിയിലേയ്ക്കും യുവമോർച്ച പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ മടിക്കില്ല എന്നും മനു പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി.
