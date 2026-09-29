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അമിത് ഷായെ തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം; മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷിൻ്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ

തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാലരാമപുരത്ത് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് നിർത്തിയ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കരിങ്കൊടി വീശുകയും ചെയ്‌തു

PROTEST AGAINST UDF GOVERNMENT YUVA MORCHA PROTEST MINISTER O J JANEESH YUVA MORCHA AGAINST MINISTER
ഒ. ജെ. ജനീഷ്‌ (facebook@adv oj janeesh)
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By PTI

Published : September 29, 2026 at 3:40 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കായിക മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷിൻ്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ യുവമോർച്ചയുടെ പതാകകൾ വീശിയ പ്രവർത്തകർ 'ജയ് യുവമോർച്ച' എന്ന് മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സംഭവത്തിലായിരുന്നു യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം.

തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് നിർത്തിയ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കരിങ്കൊടി വീശുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ഇവരെ റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റുകയും മന്ത്രിയുടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞതിന് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കേരള സന്ദർശനത്തിനിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സംഭവത്തെ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയായാണ് ബിജെപി വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌. അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ബിജെപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

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ഇതിനുമുമ്പ് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി. ഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, തുടങ്ങിയവർക്ക് നേരെയും ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗം കരിങ്കൊടി കാണിച്ചിരുന്നു.

കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. കുണ്ടറയിൽ നടക്കുന്ന സഹകരണ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം ആശ്രാമം മൈതാനത്തിറങ്ങി വാഹനത്തിൽ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു ചുള്ളിയിലിൻ്രെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഡൽഹിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടികളിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം. അതീവ സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച്, നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി പ്രവർത്തകർ ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത്‌ നീക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

PROTEST AGAINST UDF GOVERNMENT
YUVA MORCHA PROTEST
MINISTER O J JANEESH
YUVA MORCHA AGAINST MINISTER
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