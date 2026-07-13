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നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസ്; യൂട്യൂബർ തൊപ്പിയുടെ ചാനൽ പൂട്ടിച്ചു

സംഭവത്തിൽ ആലുവ റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് ഐടി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിഹാദിനെതിരെ നേരത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു

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Video screenshot (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 10:51 AM IST

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എറണാകുളം: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ വിവാദ യൂട്യൂബർ തൊപ്പി എന്ന നിഹാദിനെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കി പൊലീസ്. അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഹാദിൻ്റെ പ്രധാന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കമ്പനി പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്‌തു. അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് പ്രതി എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പൊലീസ് ശക്തമായി എതിർത്തു.

ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ നിർണായക നടപടി. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകി പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നത് കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ ആലുവ റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് ഐടി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിഹാദിനെതിരെ നേരത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി നോട്ടിസ് നൽകിയെങ്കിലും പ്രതി ഇത് പൂർണമായും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ നേരിട്ട് പിടികൂടാനുള്ള നീക്കം പൊലീസ് ശക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിഹാദ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ

അഭിഭാഷകനായ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സൈബർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. കേവലം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം. കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പോക്സോ, മയക്കുമരുന്ന് നിയമങ്ങൾ, ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ, പരസ്യമായ അശ്ലീലപ്രദർശനം, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അതീവ ഗുരുതരമായ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് തൊപ്പിക്കും കൂടെയുള്ള സംഘത്തിനുമെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ നിഹാദിനെതിരെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് അടക്കം നേരത്തെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ് ഇയാൾ നിരന്തരം പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. പ്രതിമാസം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകളിലൂടെ ഇയാൾ വരുമാനമായി നേടിയിരുന്നത്. അതിനാൽ ചാനൽ നീക്കം ചെയ്‌ത നടപടി പ്രതിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഇത്തരം വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ യുവതലമുറയെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അതിനാൽ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണമെന്നുമാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ നിലപാട്.

സമാനമായ രീതിയിൽ ഉള്ളടക്കം നിർമിക്കുന്ന മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മുൻപ് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ ഗതാഗതം തടസം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാടി നടത്തിയതിനും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയതിനും നിഹാദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്ന് ഇയാളുടെ കംപ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. നിലവിലെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനാണ് സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം.

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