ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ 'അശ്വന്ത് കോക്ക്' അറസ്റ്റില്
പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി നടക്കാവ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : September 28, 2026 at 8:33 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ 'അശ്വന്ത് കോക്കി'നെ നടക്കാവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
എരഞ്ഞിപ്പാലം കൊയ്യേരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വാഹനമോടിച്ച ഇയാൾ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മൂന്നു വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടിയതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ട്രാഫിക് പൊലീസും ചേർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു.
Youtuber Aswanth Kok arrested for alleged drunk driving in Kozhikode. pic.twitter.com/qlzjIv4Lam— AB George (@AbGeorge_) September 28, 2026
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ നടക്കാവ് പൊലീസ് അശ്വന്ത് കോക്കിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇയാളെ നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി നടക്കാവ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അശ്വന്ത് പ്രശസ്തനായത്. പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം ഇയാള് പണം വാങ്ങി റിവ്യൂ നടത്തിയെന്നതടക്കം ആരോപണങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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