കണ്‍മുന്നില്‍ കാട്ടു പന്നി, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിട്ടതോടെ കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമായി; പാലക്കാട് മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടം വിവരിച്ച് പൊലീസ്

ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് പാലക്കാട്-ചിറ്റൂർ കല്ലിങ്കൽ ജങ്ഷന് സമീപാണ് അപകടം നടന്നത്.

Chittur Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 12:45 PM IST

2 Min Read
പാലക്കാട്: നാടിനെ നടുക്കി ചിറ്റൂർ റോഡിൽ കാർ മരത്തിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മൂന്ന് യുവാക്കൾ മരണപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. കാർ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പെട്ടന്ന് കാട്ടുപന്നി കുറുകെ ചാടിയതോടെ കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമാകുകയും റോഡിനോട് ചേർന്ന മരത്തിലിടിച്ച് കാർ സമീപത്തെ പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ബഹളം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ സമീപവാസികളാണ് യുവാക്കളെ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് പാലക്കാട്-ചിറ്റൂർ കല്ലിങ്കൽ ജങ്ഷന് സമീപാണ് അപകടം നടന്നത്. "വാഹന അപടകത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നിസാര പരിക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ മൊഴി പ്രകാരം, കാർ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു. ഒരു കാട്ടുമൃഗം എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു നിഴൽ പോലുള്ള ഒന്ന് റോഡിൽ കണ്ടതിനാൽ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി," പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ സനൂഷ് (19), രോഹൻ രഞ്ജിത്ത് (24), രോഹൻ സന്തോഷ് (22) എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ഋഷി (24), ജിതിൻ (21), ആദിത്യൻ (23) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയില്‍ ഏകദേശം 10.30 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

നാട്ടുകാര്‍ വിവരം അറിയച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉടന്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. നാട്ടുകാരും, പൊലീസും, ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് മരിച്ചവരെയും പരിക്കേറ്റവരെയും കാറിനുള്ളില്‍ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്.

പെട്ടെന്ന് കാറിന് കുറുകെ വന്ന കാട്ടുപന്നിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈവർ വാഹനം തിരിച്ചുവിട്ടപ്പോഴാണ് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. അപടകത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളെ തൃശൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് പേരെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. മരിച്ച സനൂജ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

ഋഷി, ജിതിൻ എന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്നും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശീലം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

"കാട്ടുപന്നികൾ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ ആശങ്കയാണ്. ഒരു പന്നി പോലുള്ള ഏതോ വന്യമൃഗം വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചതായി വാഹനാപടകത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവർ പറഞ്ഞു. രക്തം വാർന്ന നിലയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും," ഒരു പ്രദേശവാസി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ കാർ പൂര്‍ണമായും തകർന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

