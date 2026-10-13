മാരക മയക്ക് മരുന്നുമായി യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്
ഷൊര്ണൂര് സ്വദേശിയായ ഷബീര്, ഒറ്റപ്പാലം പൂളക്കുണ്ട് സ്വദേശി ഷാനിഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
Published : October 13, 2026 at 1:03 PM IST
പാലക്കാട്: ഷൊര്ണൂര് കുളപ്പുള്ളിയില് മാരക മയക്ക് മരുന്നുമായി യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്. ഷൊര്ണൂര് സ്വദേശിയായ ഷബീര്, ഒറ്റപ്പാലം പൂളക്കുണ്ട് സ്വദേശി ഷാനിഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരില് നിന്നായി നാല് ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തു. കുളപ്പുള്ളി കെഎസ്ഇബി ഓഫിസിന് സമീപം ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 12) വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
ഷൊർണൂർ പൊലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാക്കള് അറസ്റ്റിലായത്. യുവാക്കളെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില് കണ്ടതോടെ ഷൊര്ണൂര് പൊലീസ് ഇവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇവരില് നിന്നും മയക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഷബീറിൽ നിന്ന് 2.68 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും ഷാനിഫിൽ നിന്ന് 1.47 ഗ്രാമും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
'യുവാക്കളെ കണ്ടതോടെ തങ്ങള്ക്ക് സംശയം തോന്നിയെന്നും ഇതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയതെന്നും' പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇരുവരും ഒറ്റപ്പാലത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു എൻഡിപിഎസ് കേസിലും പ്രതികളാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. തുടർ നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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എംഡിഎംഎയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുമെന്നും തുടര്ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില് പരിശോധന കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതികള് മയക്ക് മരുന്ന് കൈവശം വച്ചത് വില്പ്പനക്കായാണോ അതോ സ്വന്തം ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോയെന്നുള്ളതും ചോദിച്ചറിയുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
എസ്ഐമാരായ വികെ ശ്രീകേഷ്, മുഹമ്മദ് നജീബ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഎസ്ഐമാരായ സുനിൽ, രാജീവ്, അനിൽകുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ടി. സജീഷ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അരുൺ, സനൽ, സുജി ശേഖർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
ജയിലിലും മയക്ക് മരുന്ന് വേട്ട: കണ്ണൂരില് നിന്നും സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഇന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിലെ ശിക്ഷാ തടവുകാരിയിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. മയക്ക് മരുന്ന് കേസില് തടവില് കഴിഞ്ഞ പ്രതികളില് നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയത്. 0.30 ഗ്രാം മയക്ക് മരുന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്.
തടവുകാരിയായ ഇരിട്ടി സ്വദേശി റുബൈദയിൽ നിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചത്. സഹതടവുകാരിയായ സാബിറ നൽകിയതാണ് മയക്കുമരുന്നെന്നാണ് റുബൈദ പറയുന്നത്. നേരത്തെ മയക്ക് മരുന്ന് കേസില് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂമാഹി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് തിരിച്ച് ജയിലിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതികൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഗ്ലാസെടുത്തപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരാതിയിൽ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
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