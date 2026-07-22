ഹോംസ്റ്റേയില്‍ മുറിയെടുത്ത് താമസം; കൈയില്‍ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും, കൈയോടെ തൂക്കി പൊലീസ്

ഹോംസ്റ്റേയില് മുറിയെടുത്ത് താമസം; കൈയില് എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും, കൈയോടെ തൂക്കി പൊലീസ്
യുവാക്കളില് നിന്നും 3 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 2.40 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കണ്ടെടുത്തു.
Published : July 22, 2026 at 8:44 PM IST
വയനാട്: മാരക മയക്ക് മരുന്നായ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്. ആയിരംകൊല്ലി സ്വദേശിയായ കെ.സല്മാന് ഫാരിസ് (31), കണ്ണൂര് സ്വദേശിയായ ഇകെ മുഹമ്മദ് ദില്ഷാദ് (33) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരില് നിന്നും 3 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 2.40 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കണ്ടെടുത്തു.
രഹസ്യവിവരത്തെ തുടര്ന്ന് എംജി റോഡിനടുത്തുള്ള പിള്ളാസ് ഹോം സ്റ്റേയില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവര് വലയിലായത്. ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും അമ്പലവയല് പൊലീസും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും ചേര്ന്നാണ് യുവാക്കളെ പിടികൂടിയത്.
ഹോംസ്റ്റേയില് റൂമെടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇവരെ പരിശോധിച്ചപ്പോള് ദില്ഷാദിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സിന് അകത്ത് സിപ് ലോക്ക് കവറില് സൂക്ഷിച്ച നിലയില് എംഡിഎംഎയും സല്മാന് ഫാരിസിന്റെ പോക്കറ്റില് നിന്നും 2.40 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്സ്പെക്ടര് എസ്എച്ച്ഓ ഇവി ഫായിസ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് വിജെ എല്ദോ, അസി സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് സനല്, സീനിയര് സിവില് പൊലീസ് ഓഫിസര് പ്രഭാകരന്, സിവില് പൊലീസ് ഓഫിസര് മുഹമ്മദ് അന്സാരി തുടങ്ങിയവരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
ചിക്കന് കടയുടെ മറവില് ലഹരി വില്പ്പന
വയനാട്ടിൽ ചിക്കൻ കടയുടെ മറവിൽ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നമായ ഹാൻസ് വിൽപന. കടയുടമ പിടിയിൽ. നാലാം മൈലിലെ മലബാർ ചിക്കൻ സെന്റർ ഉടമ മാടമ്പള്ളി അബ്ദുള്ളയാണ് മാനന്തവാടി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
കടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിൽപനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 17 പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾ ഹാൻസ് വിൽപന നടത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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ഒരു മാസം മുമ്പും സമാന രീതിയിൽ ഇയാളുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് പിടികൂടി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽപന നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ഇയാൾ പിടിയിലായത്. മാനന്തവാടി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. റഫീക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽകുമാർ കെഎൻ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ രാജേഷ്, സിപിഒ റാഷിദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും വിൽപന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധനയും നിയമ നടപടികളും തുടരുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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