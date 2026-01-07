പ്രണയിനിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ പ്ലാൻഡ് അപകടം; ഇംമ്പ്രസിന് പകരം 'ഇൻ പ്രിസൺ ആയി' കാമുകനും സുഹൃത്തും
കാമുകിയെ കാറിടിച്ച് കുടുംബത്തെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് കാമുകനും സുഹൃത്തും. പണി ചെറുതായൊന്ന് പാളി. ഒടുക്കം ഇരുവരെയും കൈയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്.
Published : January 7, 2026 at 2:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: 'എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിപ്പോയി നിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ....' മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗാണിത്. അത് എന്താ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണമെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ് തരാം. തൻ്റെ പ്രണയിനിയുടെ വീട്ടുകാരെ കുപ്പിയിലാക്കാൻ ചെയ്ത ഒരു പണിയാണ്. പക്ഷേ സംഭവം ചെറുതായൊന്ന് പാളിപ്പോയി.
താൻ ഹൃദയ തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന കാമുകിയുടെ വീട്ടുകാരെ ഇംമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കാമുകനും സുഹൃത്തും കൂടെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഈ സിനിമയിലും സീരിയലിലും കാണുന്ന പോലെ കാമുകിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറന്ന് എത്തിയ കാമുകൻ, മകളെ രക്ഷിച്ചതോടെ ഇയാളുമായി മകളുടെ വിവാഹം നടത്തുന്ന കുടും തുടങ്ങിയ കണക്കൂട്ടലുകളുടെയാണ് പ്ലാൻ എക്സ്ക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. കഥയിലെ താരങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളാണ്.
രാജിഭവനില് രഞ്ജിത്ത് രാജനും 19 വയസായ താഴത്ത് പറമ്പില് വീട്ടില് അജാസുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. പ്ലാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്ന കാമുകിയെ ഒരു കാർ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു. ശേഷം രക്ഷകനായി കാമുകൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ എൻട്രിയും. സ്വഭാവികമായും മകളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച കഥാനായകനോട് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു അനുകമ്പ തോന്നും. അത് മുതലെടുത്ത് വിവാഹം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം കാമുകിക്ക് അറിയില്ല.
രഞ്ജിത്ത് രാജനാണ് രക്ഷകനായി എത്തുന്ന കാമുകൻ. ഡിസംബർ 23ന് വെെകിട്ടാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അടൂരില് നിന്നും സ്കൂട്ടറില് പോകുകയായിരുന്നു യുവതി. സുഹൃത്തായ അജാസ് കാറിൽ യുവതിയെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് അജാസിനെ പിന്തുടർന്ന് രഞ്ജിത്തും മറ്റൊരു കാറിൽ പിന്നാലെയുണ്ട്. വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റിൽ എത്തിയതും യുവതിയുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പിന്നില് കാറിടിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് യുവതി സ്കൂട്ടറില് നിന്നും തെറിച്ച് വീണു.
തിരിഞ്ഞ് പോലും നോക്കാതെ അജാസ് കാർ ഓടിച്ചു പോയി. കഥ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ഇനിയാണ് നായകൻ്റെ എൻട്രി. പിന്നാലെയുണ്ടായിരുന്ന രഞ്ജിത്ത് രാജൻ ഒന്നുമറിയാത്ത പോലെ യുവതിയെ എഴുന്നേൽക്കാനും മറ്റും സഹായിക്കുന്നു. ശേഷം കാറിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക്. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരോട് ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാറില് കയറ്റിയത്. യുവതിയുടെ വലത് കെെക്കുഴ തെറ്റുകയും ചെറുവിരലിന് പൊട്ടലേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ശരീരത്തിൻ്റെ പലഭാഗത്തും മുറിവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
'ഇതുവരെ ശരിയാണോ കിട്ടുണ്ണിയേട്ടാ..'
സംഗതി ഇവിടെ വരെ കൃത്യമായി പോയെങ്കിലും വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ ശേഷം പൊലീസ് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി വാഹന അപകട കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പിന്നാലെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ യുവതി ചില സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് കേസിലെ വഴിത്തിരിവിന് കാരണമായത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസിനും സംശയം തോന്നിയതോടെ സത്യം ചുരളഴിഞ്ഞു.
അപകടമുണ്ടായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രഞ്ജിത്ത് സ്ഥലത്തെത്തിയതിലാണ് പൊലീസിന് സംശയം തോന്നിയത്. തുടർന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയ കാറിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കാർ ഓടിച്ച അജാസിൻ്റെ ഫോണ് വിവരങ്ങള് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ ഇരുവരും സുഹൃത്തുകളാണെന്നത് കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രഞ്ജിത്തും ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് അജാസും പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. പിന്നീട് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ മതിപ്പ് നേടാനാണ് യുവാവും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് വാഹനാപകടം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു.
പണി പാലും വെള്ളത്തില്: സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് വധശ്രമക്കേസ് ചുമത്തി ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രതികള് റിമാൻഡിലാണ്. പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടർ അലക്സ് കുട്ടി എസ് ആണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നത്. 'യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുകമ്പ പിടിച്ച് പറ്റാനായാണ് പ്രതികള് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്' അലക്സ് കുട്ടി പറഞ്ഞു. 'യുവതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
