ETV Bharat / state

'മാഫിയ സംഘം ഗോ ബാക്ക്'; ലീഗ് ഓഫീസ് പൂട്ടിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ്: പടന്നയിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

ലീഗ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് നൽകിയതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം.

Kerala Local Body Election 2025 Kasaragod political crisis news Muslim League rebel candidate Youth League mass resignation
പടന്നയിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: പടന്നയിൽ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ ഭിന്നതയാണ് തെരുവിലെ പരസ്യ പ്രതിഷേധമായത്. മുസ്‌ലിം ലീഗ് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകിയതിലാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. 'മാഫിയ സംഘം ഗോബാക്ക്' എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൂട്ടത്തോടെ രാജിവച്ചിരുന്നു.

റിബൽ നീക്കവും രാജിയും

നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പടന്ന ഡിവിഷനിൽ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ റിബൽ സ്ഥാനാർഥിയായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് ബിസിഎ റഹ്മാൻ പത്രിക നൽകി. പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലും ബിസിഎ റഹ്മാൻ പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പടന്നയിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലി മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രധാന പ്രതിഷേധം.

പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം

പടന്നയിലെ 13-ാം വാർഡിൽ ആകെയുള്ള 1400 വോട്ടുകളിൽ 1200 വോട്ടുകളും ലീഗ് വോട്ടുകളാണെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മുസ്‌ലിം ലീഗിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പടന്നയിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് സീറ്റ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വം പ്രതിഷേധവുമായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ എത്തിയത്. പിന്നാലെ മുസ്‌ലിം യൂത്ത്‌ ലീഗ്‌ പടന്ന പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റി രാജിവച്ചു. പ്രതിഷേധവുമായി ലീഗ് ഓഫിസിൽ എത്തിയ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ, ലീഗ് നേതാക്കളെ പുറത്തിറക്കി ഓഫിസ് പൂട്ടിയിരുന്നു.

ലീഗ് കോട്ടയിലെ വിള്ളൽ

മുസ്‌ലിം ലീഗിന് ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ ശക്തിദുർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പടന്ന. പാർട്ടിക്ക് അപ്രമാദിത്യമുള്ള ഇവിടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അണികൾ പരസ്യമായി തെരുവിലിറങ്ങിയത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെയും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ തർക്കങ്ങൾ അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ലീഗിൻ്റെ പതിവ് രീതി. എന്നാൽ, ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. പാർട്ടി ഓഫിസ് പൂട്ടിയിട്ട് നേതാക്കളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ അപൂർവമായ സംഭവമാണ്.

വിമത ഭീഷണിയും ആശങ്കയും

വർഷങ്ങളായി ലീഗ് മാത്രം ജയിച്ചു വരുന്ന വാർഡുകൾ മുന്നണി മര്യാദയുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുനൽകുന്നതിലെ യുക്തിയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാദേശിക വികാരം മാനിക്കാതെ ജില്ലാ-സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമെന്നാണ് രാജിവച്ച ഭാരവാഹികൾ ആരോപിക്കുന്നത്. റിബൽ സ്ഥാനാർഥിയായി പത്രിക നൽകിയ ബിസിഎ റഹ്മാൻ പാർട്ടിയിൽ ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

റിബലുകൾ മത്സരരംഗത്ത് ഉറച്ചുനിന്നാൽ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുമെന്നും, ഇത് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. ലീഗ് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുന്നത് മുതലെടുക്കാൻ സിപിഎമ്മും എൽഡിഎഫും നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പടന്നയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വം അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറായിട്ടില്ല. തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും സമാന്തര പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്നുമാണ് വിമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭീഷണി.

അച്ചടക്ക നടപടിയും തുടർനീക്കങ്ങളും

മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്നതാണ് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകൾ വെറുതെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന് പ്രവർത്തകർ വാദിക്കുന്നു. പടന്നയിലെ ഈ തർക്കം ജില്ലയിലെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നേതൃത്വം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിമതരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, 'മാഫിയ സംഘം' എന്ന് സ്വന്തം നേതാക്കളെ വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പടന്നയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ യുഡിഎഫ് സംവിധാനത്തിന് തന്നെ നിർണായകമാകും. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

Also Read:- തൃശൂരില്‍ 'കൊടി'യേറ്റിയത് ആരൊക്കെ? ശക്തന്‍റെ മണ്ണിലെ വ്യക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇവിടെ പൊടി'പൂരം'

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KASARAGOD POLITICAL CRISIS NEWS
MUSLIM LEAGUE REBEL CANDIDATE
YOUTH LEAGUE MASS RESIGNATION
YOUTH LEAGUE PROTEST IN PADANNA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.