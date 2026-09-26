യൂത്ത് ലീഗ് കാസർകോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം; മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ പരസ്യവിമർശനം
'അനീതിയുടെ കാലത്തിന് യുവതയുടെ തിരുത്ത്' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി കാസർകോട് നടന്നുവന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച യുവജനറാലിയോടെ സമാപിച്ചത്
Published : September 26, 2026 at 7:37 AM IST
കാസർകോട്: മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കാസർകോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യവിമർശനവുമായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. മന്ത്രിമാരായ പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കെ.എം ഷാജി, എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആരും എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഫിറോസ് എംഎൽഎയാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
'അനീതിയുടെ കാലത്തിന് യുവതയുടെ തിരുത്ത്' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി കാസർകോട് നടന്നുവന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച യുവജനറാലിയോടെ സമാപിച്ചത്. സമാപന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കെ.എം ഷാജി, എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയായിരുന്നു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അവസാന നിമിഷം അറിയിച്ചതോടെ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ലീഗ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹവും വേദിയിലെത്തിയില്ല. ഇതോടെയാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഫിറോസ് എംഎൽഎ സമാപന പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിപുലമായ രീതിയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും സമാപന റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പരസ്യമായി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ്
മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിലുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തി പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അസീസ് കളത്തൂർ പരസ്യമാക്കി. കാസർകോടിനോടുള്ള കടുത്ത അവഗണനയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ തുറന്നടിച്ചു. അവഗണനയും ദാരിദ്ര്യവും പറഞ്ഞ് ജില്ലയിലെ യൂത്ത് ലീഗ് ഇനി പിന്നോട്ട് പോകില്ല. ഇത്തരം അവഗണനകൾ കാസർകോട്ടെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ ഇനി മാനസികമായി തളർത്തില്ലെന്നും അസീസ് കളത്തൂർ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിമാരില്ലാത്ത സമ്മേളനമെന്ന വിമർശനവും വേദിയിൽ ശക്തമായി ഉയർന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അവഗണന സംബന്ധിച്ച വിഷയം പാർട്ടി വേദികളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത.
സമാപന സമ്മേളനത്തിലെ മറ്റ് സാന്നിധ്യങ്ങൾ
സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അസീസ് കളത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹീർ ആസിഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പി.കെ നവാസ് എംഎൽഎ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ ഗായിക നേഹാ സിങ് റാഥോർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ സി.ടി അഹമ്മദലി, ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കല്ലട്ര മാഹിൻ എംഎൽഎ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, ട്രഷറർ പി.എം മുനീർ ഹാജി, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എൻ.എ നെല്ലിക്കുന്ന്, ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത്, എംഎൽഎമാരായ എ.കെ.എം അഷ്റഫ്, കെ. നീലകണ്ഠൻ, സന്ദീപ് വാര്യർ എന്നിവരും വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി യഹ്യ തളങ്കര, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഷ്റഫ് എടനീർ, ജില്ലാ ട്രഷറർ എം.ബി ഷാനവാസ് തുടങ്ങിയവരും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
Also Read:- 30 കോടി അടിച്ചാൽ കൈയിൽ കിട്ടുക എത്രയെന്നറിയാമോ? തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്